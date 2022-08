Fussball: 1. Liga Muri in der Krise: Dritte Niederlage in Folge Klare Verhältnisse im Kellerduell: der FC Muri unterliegt dem FC Rotkreuz mit 1:3 und dümpelt weiterhin am Tabellenende vor sich hin.

Der FC Rotkreuz bejubelt das 0:1 durch Genc Krasniqi. Benjamin Netz

Drei Tage nach dem Cupspektakel gegen den FC Winterthur ist der FC Muri zurück im tristen Ligaalltag. Die Freiämter unterlagen am Mittwochabend dem FC Rotkreuz diskussionslos mit 1:3 und haben weiterhin die Rote Laterne inne.

Von Beginn an dominierten die Gäste aus dem Kanton Zug die Partie. Ganze drei nennenswerte Torraumszenen verbuchten die Statistiker bereits nach wenigen Minuten zu Gunsten des FC Rotkreuz. Allen voran FCR-Angreifer Genc Krasniqi war für die Murianer Hintermannschaft kaum zu halten und stellte die Defensive der Hausherren immer wieder vor Probleme.

So auch in der 15. Minute beim insgesamt vierten Torabschluss der Rotkreuzer. Nach einer Passstafette über die linke Seite landete der Ball bei Davide Palatucci, der die Kugel flach in den Strafraum schlug. Dort musste Krasniqi nur noch den Fuss hinhalten, schon schlug das Spielgerät hinter Muri-Goalie Yanik Hofer ein. Eine verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt.

Rotkreuz dominiert, Muri trifft

Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber im Exil - die Partie fand aufgrund des fehlenden Flutlichts in Sins und der Umbauarbeiten im Stadion Brühl in Muri im Stadion Niedermatten in Wohlen statt - noch nicht ein einziges Mal gefährlich vor dem Tor von Rotkreuz-Torhüter Joao Ngongo aufgetaucht. Dies änderte sich in der 25 Minute, zehn Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste.

Ein lang geschlagener Ball aus der Hälfte des FC Muri wurde von der Rotkreuzer Defensive völlig unterschätzt und landete, eher zufällig, bei Muris Basil Gmür. Der zog aus spitzem Winkel volley ab und überwand Ngongo. Wie aus dem Nichts war der FCM damit zum Ausgleich gekommen. Ein Tor mit Initialzündung.

Muri war nun im Spiel angekommen und erhielt sichtlich Aufwind durch den überraschenden Ausgleich. Die Gastgeber gestalteten die Partie nun ausgeglichen, kamen endlich auch selbst gefährlich vor das gegnerische Tor. Am Ende scheiterte man jedoch meistens an sich selbst und der fehlenden Genauigkeit.

Knockout noch vor der Pause

Gerade, als sich die Murianer zurück in der Partie wähnten, schlug Rotkreuz eiskalt zu. In der 40. Minute unterlief Muri ein schwerwiegender Fehler im Aufbauspiel. Rotkreuz schnappte sich die Kugel und schaltete schneller um, als die Heimequipe. Schliesslich landete der Ball bei Genc Krasniqi, der Hofer keine Abwehrmöglichkeit liess und mit seinem zweiten Treffer des Abends für die erneute Führung für die Gäste sorgte.

150 Fans waren im Wohler-Exil dabei. Benjamin Netz

Muri wirkte nun etwas kopflos. Nur zwei Minuten nach dem erneuten Führungstreffer für Rotkreuz unterlief Muri fast haargenau derselbe Fehler, wie zuvor. Diesmal war es Davide Palatucci, der Hofer zum 1:3 überwand.

Rotkreuz muss nicht, Muri kann nicht

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Rotkreuz schaltete früh in den "Verwalten-Modus" und liess Muri etwas mehr Raum. Diesen wusste die Mannschaft von Trainer Piu jedoch nicht für sich zu nutzen. So dümpelten die zweiten 45 Minuten ereignislos vor sich hin.

Am Ende musste sich der FC Muri einem deutlich aggressiveren, effizienteren FC Rotkreuz mit 1:3 geschlagen geben. Der Fehlstart für die Freiämter ist damit perfekt. Der FCM steht nach drei Spieltagen noch ohne Punkt am Tabellenende.

Das sagen die Beteiligten

Es bestand definitiv Redebedarf auf Seiten des FC Muri, offenbar jedoch wohl eher untereinander. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff waren die Freiämter-Akteure kollektiv in der Umkleidekabine verschwunden. Auch, als sich weit nach Abpfiff die letzten Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Heimweg machten hatte noch kein Murianer die Katakomben des Stadion Niedermatten verlassen.

Das ist der Spieler des Spiels

Genc Krasniqi sorgte mit seinem Doppelpack dafür, dass der FC Rotkreuz seinen ersten Saisonerfolg einfahren konnte. Auch sonst war der 28-Jährige ein Aktivposten im Offensivspiel der Gäste.

Das war auffällig

Wie schon im Cupmatch gegen den FC Winterthur fing sich der FC Muri zwei Gegentreffer kurz vor der Pause und brach sich damit selbst das Genick. Die Partie war dank dieser beiden Treffer früh entschieden. In der zweiten Halbzeit fand der FCM kein Mittel gegen nun defensiver stehende Rotkreuzer, die den Sieg komfortabel nach Hause fahren konnten.