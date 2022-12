Fussball 1. Liga Enttäuschendes Hinspiel: Der FC Wohlen verliert Auftakt in die Aufstiegsrunde klar und steht nun mit dem Rücken zur Wand Der FC Wohlen zeigt beim FC Bulle eine schwache Leistung und verliert überraschend deutlich mit 1:4. Besonders die sonst so stabile Defensive zeigt sich in der Westschweiz ungewohnt instabil. Nun muss im Rückspiel am kommenden Samstag ein kleines Wunder her.

Wohlen wurde gleich zu Beginn der Partie kalt geduscht. jessica genoud

Der FC Wohlen beendete die reguläre 1. Liga-Saisonphase als souveräner Gruppensieger. In 26 Meisterschaftspartien mussten sich die Aargauer nur in vier Affichen geschlagen geben. Insgesamt 16 Siege und sechs Unentschieden brachten die Wohler auf ein beachtliches Punktetotal von 54 Zählern. Der nächste Verfolger GC Zürich II, welcher in den Entscheidungsspielen auf den FC Baden trifft, wurde durchgehend auf Distanz gehalten und zum Saisonabschluss konnte sich der FC Wohlen eine 3:1-Heimniederlage gegen den FC Münsingen erlauben.

Mit dem Triumph an der Tabellenspitze der Gruppe 2 sicherten die Wohler ein Duell mit dem Aufstiegsgegner, welcher sich als drittplatzierter für die Entscheidungsrunde qualifizierte: Der FC Bulle aus der ersten Gruppe. Das letzte Aufeinandertreffer der beiden Klubs datiert auf das Jahr 2005 zurück. Damals noch in der Challenge League vertreten, siegten die Westschweizer mit 2:0 über den FC Wohlen.

Der FC Wohlen stolpert über Bulle. jessica genoud

Mit ausgeruhter Startformation in die Aufstiegsspiele

Cheftrainer Ryszard Komornicki wechselte die Wohler Startaufstellung im Vergleich zum letzten Heimspiel, welches zur Schonung genutzt wurde, komplett durch. Captain Vilson Doda und der vollständig genesene Luiyi Luga waren die einzig verbliebenen in der Anfangsformation.

Das Heimteam startete mit einem Offensivfeuerwerk in das erste Entscheidungsspiel. Bereits in der Startphase suchte Bulle den Weg zum Tor und forderte die Wohler Defensive. In der siebten Spielminute rollte ein Konter auf das Tor von Loïc Jacot zu. Eine Flanke ins Strafraumzentrum fand den Kopf von Robin Golliard, welcher eiskalt zur 1:0-Führung vollendete. Wohlen fand nur schwer ins Spiel und konnte einen Doppelschlag nur mit Mühe und Not verhindern. Zwingende Torchancen spielten die Gäste nicht heraus.

Im zweiten Durchgang zeigte sich der FC Wohlen verbessert. Jessica Genoud

Ein effizientes Bulle schlug vor der Pause gleich doppelt zu

So waren es die Gastgeber, welche sich in der 31. Minute die nächste gefährliche Chance erspielten. Vedad Efendic drang mit einem Solo vor das FCW-Gehäuse und erzielte den zweiten Treffer der Westschweizer. Ausgehend war ein katastrophaler Fehlpass im Spielaufbau der Aargauer.

Nur sieben Zeigerumdrehungen später folgte die nächste Angriffswelle der Westschweizer. Robin Golliard wurde an der Strafraumgrenze nicht angegangen und er zirkelte das Spielgerät präzise in die rechte obere Torwartecke. Loïc Jacot blieb bei diesem Traumschuss ohne Abwehrchance. Das 3:0 war zugleich der Pausenstand nach einer äusserst ereignisreichen Halbzeit.

Ryszard Komornicki muss mit seiner Mannschaft über die Bücher. Sandra Ardizzone / SPO

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber das aktivere Team. Ein Kaltstart konnte aus Sicht der Wohler nur knapp verhindert werden. Doch die Aargauer erkämpften sich Torchancen. In der 53. Minute hämmert Davide Giampa den Ball an die Latte. Kurz darauf lancierte der FC Wohlen einen aussichtsreichen Konter. Hervorragend herausgespielt kam Luiyi Lugo alleine vor dem Bulle-Kasten zum Abschluss und verkürzte souverän.

Deschenaux besiegelte die deutliche Klatsche

Doch die Antwort der Westschweizer folgte prompt. Nach einem Eckball in der 63. Minute köpfte Arthur Deschenaux unbeschwert zum 4:1. Wohlen blieb bis zum Spielende offensiv bemüht, jedoch fehlte es an der letzten Konsequenz im Abschluss. Somit mussten die Aargauer mit einer grossen Hypothek im Gepäck den Heimweg antreten.

Für die beiden Teams geht es bereits am Samstag ins entscheidende Rückspiel. Im Stadion Niedermatten wird ab 17 Uhr um das Ticket für die Finalrunde gespielt.