Fussball 0:2 in Winterthur: FC Aarau verliert Testspiel an Alex Freis alter Wirkungsstätte Der FC Aarau verliert auswärts gegen den Super-Ligisten Winterthur nach zwei Gegentoren in der ersten Halbzeit. Zwei Neuzuzüge geben ihr Debüt für die Aarauer.

Aleksandar Cvetkovic und seine Aarauer mussten sich geschlagen geben. Marc Schumacher / freshfocus

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Crans-Montana hat der FC Aarau sein drittletztes Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Auf der Schützenwiese unterlagen die Aarauer dem FC Winterthur nach zwei Gegentreffern in der ersten Halbzeit 0:2.

Trainer Alex Freis Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte war damit nicht von Erfolg gekrönt. Mit den Zürchern war Frei im Frühsommer 2022 sensationell in die Super League aufgestiegen. Ebenso sensationell konnten sich die Winterthurer in der letzten Saison unter der Ägide von Bruno Berner in der höchsten Spielklasse behaupten.

Die Tore für den Gastgeber erzielten Alexandre Jankewitz (28.) und Roman Buess (45.). Der Ex-Aarauer Randy Schneider, der kürzlich vom FC St. Gallen nach Winterthur gewechselt hatte, stand über 62 Minuten auf dem Platz. Auf Aarauer Seite gaben die Neuzuzüge Yannick Touré und Esey Gebreyesus ihr Debüt.

Update folgt...