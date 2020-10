Fünfter Sieg im fünften Heimspiel: Der HSC Suhr Aarau besiegt in der Schachenhalle auch den HC Kriens-Luzern

Der Auftakt in die Partie zwischen dem HSC Suhr Aarau und dem HC Kriens-Luzern verläuft ausgeglichen. Gegen Abschluss der ersten zehn Spielminuten leisten sich die Gäste aus der Innerschweiz den einen oder anderen Fehler mehr, als das Heimteam. Dementsprechend legt der HSC in der Schachenhalle vor 586 Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vor Ablauf der 10. Minute erstmals mit zwei Treffern (5:3) vor.

Allerdings können die Aargauer diese Pace nicht halten und so präsentiert sich das Bild nur fünf Minuten später komplett anders: Erstmals liegt nun der HSC mit zwei Treffern hinten (6:8) und Trainer Misha Kaufmann bezieht sein erstes Team-Timeout und wechselt den Torhüter: Leo Grazioli kommt für Dragan Marjanac.

Weitere fünf Minuten später hat der HSC das Skore noch vor Ablauf der 20. Minute wieder ausgeglichen (9:9) und vergibt in der Folge sogar die Chance, wieder vorzulegen. Stattdessen ziehen die Gäste wieder mit zwei Treffern davon (24., 9:11), werden vom Heimteam aber etwas mehr als drei Minuten vor der Pause (12:12) wieder eingeholt. Weil der HSC in den Sekunden vor der Pause gleich zwei Mal im Abschluss scheitert, liegt Suhr Aarau nach 30 Spielminuten mit 13:14 im Hintertreffen.

Der Auftakt in die zweite Halbzeit gelingt dem HSC: Trotz früher Zweiminutenstrafe gegen Lukas Laube geht das Heimteam noch vor Ablauf der 32. Minute erstmals wieder in Führung (15:14). In der Folge entwickelt sich das Skore gleichmässig weiter – bis kurz vor Ablauf der 39. Minute. Dann packt Joáo Ferraz, jeweils nach Paraden des nach der Pause wieder in den HSC-Kasten zurückgekehrten Torhüters Marjanac, zwei Mal den Hammer aus und der HSC liegt erstmals in dieser Partie mit drei Treffern vorne (20:17).

Kurz vor Ablauf der 45. Minute endet für HSC-Torhüter Marjanac eine Phase von sieben Minuten ohne Gegentreffer. Nach drei Paraden in Serie muss er sich beim 18:20 für die Gäste erstmals seit der 38. Minute wieder bezwingen lassen. Ein paar Minuten später legt der HSC mittels von Manuel Zehnder verwandeltem, schnellem Gegenstoss erstmals mit vier Treffern (22:18) vor und hat sich für die Schlussphase ein durchaus ansehnliches Polster erspielt.

Knapp sieben Minuten vor Schluss ist die Partie für den Innerschweizer Aljaz Idrizi nach einem Griff ins Gesicht von Dylan Brandt vorbei. Er wird mit Rot von der Platte geschickt. Gut fünf Minuten vor der Schlusssirene scheint die Partie dann vorentschieden: Martin Slaninka trifft zum 24:19. Zuvor hat Torhüter Marjanac erneut mit einer Parade geglänzt.

Und tatsächlich: Das Heimteam lässt sich diesen Sieg nicht mehr nehmen. Der HSC Suhr Aarau besiegt Kriens-Luzern 26:21 und schiebt sich in der Tabelle auf den zweiten Platz vor. Damit hat das Team von Trainer Kaufmann zu Hause in dieser Saison in fünf Partien ebenso häufig gewonnen. (dfs)