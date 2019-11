Fünf Jahre nach Stephan Andrist: Hat der FC Aarau wieder einen Schwalbenkönig?

«Ich bin ein Schwalbenkönig – na und?» Fussballinteressierte mit gutem Gedächtnis erinnern sich an den Urheber dieses Satzes. Es war in der Saison 2014/15, als der damalige Aarau-Stürmer Stephan Andrist zugab, auch mal ohne gegnerische Berührung hinzufallen. Die Schiedsrichter fielen nicht auf die Schauspielerei herein und zeigten Andrist in jener Spielzeit drei Mal die Gelbe Karte für sein unsportliches Verhalten.

Doch ist Spadanuda wirklich einer wie Andrist, der sogar offen zu seiner Fallsucht stand? «Nein», stellt er klipp und klar fest, «in beiden Situationen, in denen ich wegen Schwalbe Gelb bekam, hätte es stattdessen Penalty für uns geben müssen. Sogar die Gegenspieler haben das zugegeben. In beiden Szenen war ich auf direktem Weg zum Tor – warum soll ich da freiwillig hinfallen?»

Es war beim 2:5 in Vaduz und beim 0:3 in Wil, als die Unparteiischen Spadanuda einen Penalty verweigerten. Jeweils wohl zu Unrecht, wie die wenigen verfügbaren TV-Bilder offenbaren. Besonders bitter: In Vaduz hätte ein verwandelter Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:2 für den FCA geführt, in Wil zum 1:1. Die Feststellung ist hypothetisch, aber halt doch nicht ganz von der Hand zu weisen: Hätten die Schiedsrichter auf Penalty entschieden, hätte der FCA kaum beide Spiele verloren.

Spadanuda und Penaltyszenen – das gehört zusammen

Zwei Mal zu Unrecht wegen Schauspielerei verwarnt – kein Wunder, ging Spadanuda am vergangenen Samstagabend in der 56. Minute des Auswärtsspiels gegen Stade Lausanne-Ouchy durch den Kopf: «Bitte nicht schon wieder!» Er lag im gegnerischen Strafraum am Boden, der Schlag des Gegenspielers in Spadanudas Beine war bis unter das Tribünendach zu hören, doch der Pfiff von Schiedsrichter David Schärli liess auf sich warten. Erst ein paar Sekunden später ertönte er – zusammen mit der unmissverständlichen und für Spadanuda erlösenden Geste Schärlis: Penalty für den FC Aarau, den Markus Neumayr dann zum wegweisenden 1:0 verwandelte.