Der HSC Suhr Aarau legt stark los und erspielt sich bald eine 4:0-Führung. Erst nach knapp neuneinhalb Minuten muss sich Torhüter Dragan Marjanac nach zuvor zwei Paraden ein erstes Mal bezwingen lassen – mittels Siebenmeter.

In der Folge verlor das Team von Trainer Misha Kaufmann kurzfristig den Überblick und musste den Gegner wieder bis auf ein Tor an sich rankommen lassen. Dann aber drehte Torhüter Marjanac wieder auf und schraubte sein Paraden-Total bis zur 20. Minute und dem Spielstand von 8:5 auf deren sechs hoch.

Bis zur Pause pendelte sich der Vorsprung des HSC bei vier Treffern ein. Dementsprechend führte der HSC nach 30 Minuten mit 10:6 – und ist zu diesem Zeitpunkt auf Kurs, den zweiten Auswärtssieg in Folge zu realisieren.

Unmittelbar nach der Pause legt der HSC Suhr Aarau gleich wieder zwei zusätzliche Treffer vor und geht mit 12:6 in Front. Danach aber pendelt sich der Vorsprung wieder rund um vier Treffer ein. Eine gute Viertelstunde vor Schluss führen die Gäste mit 18:13.

Zwei Wurf- und zwei technische Fehler plus eine Parade des Heimtorhüters bei sechs Angriffen der Aargauer rund um die 50. Spielminute bringen den HC Kriens-Luzern zurück in die Partie. In der 54. Minute gleichen die Innerschweizer die Partie zum 19:19 aus.

Die beiden letzten Spielminuten muss der HSC aufgrund der achten Zweiminutenstrafe in Unterzahl spielen – und entscheidet die Partie trotzdem noch für sich. 23:21 steht es nach der Schlusssirene zu Gunsten der Gäste.