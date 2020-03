Frust, Rehabilitation und Abstiegssorgen: So steht es um die Aargauer Teams vor der Rückrunde

Mit neuem Trainer auf Erfolgskurs Dass der FC Wettingen zur Saisonhälfte mit einem Punkt Rückstand auf dem 2. Platz steht, hätten im vergangenen Sommer wohl nur wenige gedacht. Die Arbeit von Trainer Marc Hodel – der im letzten Mai das Zepter beim FCW übernommen hat – scheint zu fruchten.



Mit seiner Mannschaft befindet er sich auf dem Erfolgskurs. In 14 Partien musste Hodel nur eine Niederlage gegen den Leader FC Muri einstecken, aus den übrigen 13 Partien resultierten acht Siege und fünf Unentschieden. Klar, dass da vermehrt auch das Wort «Aufstieg» fällt. Doch Hodel will nichts davon wissen: «Unsere Konkurrenten NK Pajde, FC Muri und der SC Zofingen sind breiter aufgestellt.»

Die Kunst sei es nun, sich keinen Kopf zu machen und mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben. «Wir schauen von Spiel zu Spiel, wo wir stehen. Wenn es am Schluss zum Aufstieg reicht, dann nehmen wir ihn gerne, aber schon jetzt dieses Ziel zu definieren, wäre überrissen.» Dass Hodels Team dennoch auf dem richtigen Weg ist, zeigt das Nachholspiel vom vergangenen Samstag gegen Pajde. Auswärts in Möhlin erkämpften sich die Wettinger einen wichtigen Punkt gegen den ­Tabellenvierten. Grosser Frust zum Start der Rückrunde

SC Zofingen Der Frust sitzt bei Flavio Catricalà noch immer tief. Als Wintermeister hat sich seine Mannschaft in die Pause verabschiedet, nun geht sie als Tabellendritter mit drei Punkten Rückstand auf die Spitze in die Rückrunde.



Der Sieg gegen die Aarau Eagles wurde annulliert, da sich der damalige Gegner in der Winterpause vom ­Meisterschaftsbetrieb zurückgezogen hat. Nun gilt es für Catricalà und sein Team, den Ärger so schnell wie möglich zu vergessen und den Fokus auf die Rückrunde zu richten. Mit Grenchen, Freienbach und Muri erwartet die ­Zofinger gleich zu Beginn ein happiges und wegweisendes Programm: «Klar, das wird nun eine mentale Heraus­forderung für uns. Wenn wir an der Spitze dranbleiben wollen, müssen wir defensiv stabiler werden und dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben», sagt Catricalà.

Der Trainer traut seiner Mannschaft jedoch zu, dass sie mit dieser ­Situation umgehen kann: «Wir haben viele Routiniers und konnten uns in der Winterpause verstärken.» Vom Aufstieg möchte er aber nicht sprechen. Die Favoritenrolle schiebt er aufgrund der Tabellensituation der Konkurrenz aus Wettingen und Muri zu. Mit frischem Wind zum Ligaerhalt Der Verein hat in der ­Winterpause die Reissleine gezogen: sieben Punkte aus zwölf Partien be­deuteten für Trainer Gianluca Pasanisi das Ende. Nun soll es Domagoj Karadza richten. Der Trainer kennt sich mit Abstiegskampf aus. In den vergangenen Jahren führte er den FC Neuenhof vom Tabellenkeller der 4.Liga bis an die Spitze der 3.Liga. Kommt dazu, dass Karadza das Kader der Klingnauer ­ordentlich aufgerüstet hat.

Gleich mit fünf neuen Spieler, die unter anderem auch Erfahrung aus der 1.Liga mit­bringen, will er frischen Wind in die angeschlagene Mannschaft bringen und dabei den Konkurrenzkampf unter den Spieler anheizen. «Ich will, dass die Jungs wieder Freude am Fussball ­haben. Wir werden in der Rückrunde angreifen und uns nicht verstecken. Die Qualität dazu ist da», gibt sich der Trainer kämpferisch. Seine Aufgabe sei es nun, dass das Team eine Siegermentalität entwickle. Natürlich weiss aber auch Karadza, dass ihm eine enorm schwierige Auf­gabe bevorsteht. Mit Freienbach und Muri erwartet die Klingnauer ein happiges Startprogramm. Die anschliessende Partie gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Oltner könnte dann bereits wegweisend sein. Nach dem Eklat folgt die Rehabilitation Es war ohne Zweifel eine schwierige Hinrunde für Trainer Dejan Rakitic und seine Mannschaft. Pajde startete ambitioniert in die Meisterschaft und gewann bis zum 5. Spieltag alle Begegnungen. Doch dann folgte das Spitzenspiel gegen den SC Zofingen, bei dem Pajde-Spieler den Schieds­richter nach der Partie verfolgten und dafür harte Strafen kassierten. Für ­Rakitic hatte dies zur Folge, dass er plötzlich auf zahlreiche Stammspieler verzichten musste.



Insgesamt kassierten fünf Spieler eine Sperre, drei davon sogar bis ­Saisonende und noch länger. «Wenn du plötzlich so viele Stammspieler nicht mehr einsetzen kannst, ist das verheerend. Ich bin daher froh, dass wir den Schaden in Grenzen halten ­konnten», erklärt der Trainer.

Mit 22 Punkten ist NK Pajde nach 12 Partien an der Spitzengruppe dran. Dazu hat der Verein in der Winter­pause reagiert und neue Spieler verpflichtet, um die drei langfristig gesperrten ­Spieler zu ersetzen. Rakitic will jedoch klarstellen, der Aufstieg sei derzeit in Möhlin kein Thema. Das Ziel sei es, so lange wie möglich in den vorderen ­Rängen mitzumischen und die Saison mit einer Klassierung in den Top 5 abzuschliessen Plötzlich Tabellenführer Ohne eine Partie im Jahr 2020 gespielt zu haben, geht der Vize-Wintermeister FC Muri als Leader in die Rückrunde. Dies kommt auch für Trainer Miga Dedic überraschend. Sein Team profitiert vom Rückzug der Eagles Aarau, der für einige Konkurrenten Punkteabzüge zur Folge hatte.

Muri dagegen verlor die Partie gegen die Eagles und ist der grosse Profiteur, dass alle Eagles-­Spiele mit null Punkten gewertet werden. Für Dedic ist der Rollenwechsel vom Jäger zum Gejagten allerdings nicht nur Grund zur Freude: «Jetzt liegt der Druck bei uns, wir müssen den Thron verteidigen. Das ist eine mentale Herausforderung für mein Team.» Allerdings hat der Trainer grosses Vertrauen in seine Truppe. «Wir haben eine eingeschworene Mannschaft, das Kollektiv ist unsere Stärke. Ich traue meinen Spielern durchaus zu, dass sie in der Rückrunde dort weitermachen, wo wir in der Hinrunde aufgehört haben.» Den Aufstieg als Saisonziel möchte Dedic zwar aufgrund der starken Konkurrenz nicht definieren, allerdings kann der im Sommer zurücktretende Trainer nicht leugnen, dass er den Verein gerne mit einem Aufstieg verlassen würde. Mit Rückkehrer Gmür die Top 4 anvisieren «Tore, Tore, Tore.» ­Trainer Sven Osterwalder weiss, was er sich von Basil Gmür erhofft. Der Mittelstürmer ist in der Winterpause vom FC Baden zum SC Schöftland zurückgekehrt. Der Trainer geht davon aus, dass sein neuer Spieler kaum Anlaufzeit brauchen wird, um sich ins Mannschaftsgefüge einzugliedern: «Basil hat mit den meisten bereits zusammengespielt, er kennt unser System und weiss wie wir spielen, das vereinfacht vieles», betont Osterwalder.