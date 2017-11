Noch vor dem Kampf versprach Hugo Dietsche – der letzte Schweizer Olympiamedaillen-Gewinner im Ringen, inzwischen aber ein mit allen Wassern gewaschener Trainerfuchs beim Titelfavoriten Kriessern – einen «offenen Match mit spannenden Begegnungen». Das war angesichts seiner zweitklassigen Aufstellung aber bloss Wunschdenken.

Zwei Stunden später nahm er das 13:25-Verdikt gelassen zur Kenntnis. «Von meinem Team hätte ich mehr erwartet, aber das ist okay so.» Kunststück, reagierte der Meistertrainer unbeeindruckt. Am nächsten Samstag wird er sein Team im Halbfinal mindestens zur Hälfte umbesetzen.

Die Freiämter Ringer hingegen haben mit dem Sieg zum Abschluss der Nationalliga-A-Qualifikation ihre Final-Ambitionen angemeldet. Trotz mässiger Herausforderung schöpfte Freiamt aus dem Schlusskampf Selbstvertrauen. Die Aargauer Ringerhochburg blieb in der Rückrunde unbesiegt und verdrängte die Willisauer, die gegen Einsiedeln tauchten, von Rang 2.

Heimvorteil im Rückkampf

Somit hat das Team von Adi Bucher im Halbfinalknüller Heimvorteil im Rückkampf. «Auch wir schonten einige Ringer, deshalb ist auch dieser Sieg etwas wert. Mir gefiel vor allem die Art und Weise», kommentierte Freiamts Trainer den Halbfinaltest.

Der Spitzensportabend mit einer grossen Anzahl Sponsorenvertretern begeisterte. Auf der Matte standen zehn entschlossen fightende Freiämter Athleten. Mit bestem Beispiel ging Junioren-Nationalkaderringer Nino Leutert voran. Bei einem Standwurf zog er sich eine Kopfverletzung zu. Benommen blieb er zwei Minuten zur Pflege auf der Matte liegen. Doch statt einer schonenden Fortsetzung des Kampfes legte er sich weiter ins Zeug und bettete den körperlich stärkeren Gegner auf den Rücken.

Diese Entschlossenheit steckte alle Freiämter Zweikämpfer an. In der ersten Hälfte beförderten auch Nils Leutert und Thomas Wild ihren Gegner vorzeitig von der Matte. Dazu überraschte «Schwingereidgenosse» Pascal Gurtner in der Freistil-Schwergewichtsklasse seinen höher eingestuften Widersacher mit einem aufsässigen Stil, der sich mit einem 3:1-Punktesieg auszahlte.

Kür statt Spannung

Zur Pause führte Freiamt schon 14:4, womit die Spannung einer Art Kür des Gastgebers wich. Diese Gelegenheit nützten Randy Vock und Jayan Göcmen zu zwei schnellen Siegen. Hingegen musste Olympionike Pascal Strebel für einmal härter arbeiten, bis der Junioren-Internationale Fabio Dietsche 5:2 geschlagen war.

Nach dem eigenen Sieg verdoppelte die Meldung über Einsiedelns 20:17-Erfolg gegen Willisau Freiamts Genugtuung. «Diesen 2. Platz haben wir uns in der Rückrunde verdient», so Trainer Bucher. «Wir setzten ein Zeichen. Willisau wird sich an die Saison 2014 erinnern.» Damals lancierte Freiamt mit dem Halbfinaltriumph über den Erzrivalen den Sturmlauf auf den Titel.