Final 4 im Aargauer Regionalcup in der Aarauer Schachenhalle: Am Samstag die Halbfinals, am Sonntag sechs Finalspiele

Hochbetrieb in der Schachenhalle an diesem Wochenende: Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Dezember, findet in Aarau das Final 4 des Verbandes Aargau plus statt. Damit stehen an diesen beiden Tagen vier Halbfinal- und insgesamt sechs Finalspiele im regionalen Cup auf dem Programm.