Feldhandball Handball in anderen Dimensionen: Wer wird am Samstag Schweizer Meister auf ungewohnter Unterlage? Der HSC Suhr Aarau richtet in diesem Jahr den Grossfeldcup aus. Dabei handelt sich um die Schweizer Meisterschaften im Feldhandball, der ältesten Version der heute bekannten Hallensportart. Wir erklären, um was es geht.

Im Jahr 1958 erfreute sich der Feldhandballsport grosser Popularität: Hier die Schweizer Nati bei einem internationalen Turnier in Lörrach (D). zvg

Vor 97 Jahren, anno 1925, fand das erste offizielle Handballspiel statt. Gespielt wurde auf Rasen, Deutschland und Österreich duellierten sich. Ab 1930 spielte auch die Schweiz mit und sechs Jahre später holten sich die unerfahrenen Eidgenossen vor 80'000 Zuschauern in Berlin gegen Ungarn die olympische Bronzemedaille.

1952 richtete die Schweiz die Weltmeisterschaften aus. Dem Final im Hardturm-Stadion in Zürich wohnten über 10'000 Fans bei. 1955 gewannen die Schweizer in Deutschland bei der WM Silber. Und auch 1963 war die Handballwelt noch einmal für eine WM in der Schweiz zu Gast, die Eidgenossen holten Bronze.

Die Siegerehrung Feldhandball-WM im St. Jakob Stadion, Basel zvg

Ein Aargauer Team in der Favoritenrolle

Seit 1947 findet hierzulande jedes Jahr die Schweizer Meisterschaft im Feldhandball, wie das Spiel heute heisst, statt. Längst ist Handball in der Halle deutlich populärer. Einen Regelbetrieb wie in der Halle gibt es im Feldhandball nicht mehr. Die Teams finden mittlerweile für das Finalturnier zusammen und machen an einem Tag den Schweizer Meister aus.

Auch im von der Pandemie stark betroffenen Jahr 2021 fand die Schweizer Meisterschaft statt. Dabei holte sich der Organisator, der SV Lägern Wettingen, den Titel und triumphierte bereits zum zweiten Mal in Folge. Das Feldhandball-Team, das vornehmlich aus 3.-Liga-Handballern zusammengesetzt ist, startet auch heuer wieder – natürlich als Favorit.

Wie funktioniert das Spiel?

Beim Feldhandball ist im Gegensatz zur Halle der Doppelfang, also das Ballfangen nach dem Prellen, explizit erlaubt. Dies verleiht dem Spiel auf dem Fussballfeld neben dem viel grösseren Platzverhältnissen noch einmal eine ganz andere Dynamik. Zudem gibt es Zonen, in denen sich nur Angreifer oder nur Verteidiger einer Mannschaft aufhalten dürfen, was man in der Halle ebenfalls nicht kennt. Und die Tore sind ebenfalls grösser als in der Halle. Gespielt wird auf Fussballtore.

Der Rasen als Unterlage, Fussballschuhe als wichtiges Utensil: Beim Feldhandball ist vieles anders als in der Halle. Bild: SHV / Roland Peter

Vier Teams kämpfen um den Sieg

Der Grossfeldcup, so heissen die Schweizer Meisterschaften im Feldhandball, wird auch 2022 im Aargau ausgetragen, diesmal aber vom HSC Suhr Aarau. Toni Kern und Dieter Burger vom ­lokalen OK, die den Event zusammen mit dem Schweizerischen Handballverband (SHV) durchführen, freuen sich riesig auf den Samstag: Burger sagt: «Die Vorfreude ist gross, die Anlage bei der Hofstattmatte ist bereit.» Burger sagt:

«Die Vorfreude ist gross, die Anlage bei der Hofstattmatte ist bereit.»

Nur vier Teams kämpfen um die Trophäe. Burger sagt: «Klar wäre es schön gewesen, wenn sich mehr Mannschaften angemeldet hätten. Doch wir verstehen auch die Gründe.» Weil die Hallensaison wegen eines Corona-Unterbruchs bei den Amateuren viel länger gedauert hat als sonst, möchten sich viele Spieler eine Pause gönnen.

Snacks für die Aktiven, Pizza für die Zuschauer

Der Gastgeber stellt selbst ein Team. Es wird ein bunt «zusammengewürfelter Haufen» sein. Ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre, Junioren und vielleicht sogar einige Spieler aus der 1. Mannschaft stehen für den HSC auf dem Rasen, sagt Toni Kern, der den Anlass zusammen mit Dieter Burger auf die Beine gestellt hat und sogar selbst in die Hosen steigen wird.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, wie es seitens der Organisatoren heisst. Für die Sportler gibt es Getränke und Snacks vor Ort zu kaufen, für die Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es auch Pizza von Gigi, der das Klubrestaurant des FC Suhr an dortiger Stätte betreibt.

Der Event findet auf der Sportanlage Hofstattmatten in Suhr statt. Daniel Vizentini

Die Verantwortlichen des HSC Suhr Aarau freuen sich auf den Event, hoffen auf gutes Wetter und eine tolle Stimmung am Spielfeldrand. Dieter Burger sagt: «Je mehr Zuschauer, desto besser.» Dass er auf einen Sieg des Heimteams hofft, das auf den SV Lägern Wettingen, den HS Biel und TV Zofingen trifft, ist selbstverständlich.