Geissberger, Hotelier und CEO von Knecht Reisen, war früher wie Sion-Zampano Christian Constantin aktiver Goalie. In den 80er-Jahren stand Geissberger im Nationalliga-A-Kader des FC Wettingen.

Heute hütet er das Tor der Veteranen vom FC Seengen - und eben, jedes Jahr im Januar kommt es zum Kurz-Comeback auf Profiniveau. Geissberger machts wie Constantin, der in Sion auch immer mal wieder aus Jux ins Tor steht.

Am Freitagvormittag war es wieder soweit - zu sehen gibts den Spass oben in der Bilderstrecke und in den Videos: