FCA-Verteidiger Thiesson: «Alle Routiniers wollen vorangehen, dafür lege ich die Hand ins Feuer»

Nun gab der gebürtige Zürcher in der «Soccer Lounge» von «Sportal HD» bekannt, dass sich seine Zerrung vor zwei Wochen zu einem Muskelfaserriss verschlimmert habe, er aber damit rechnet, dass er schon bald wieder auf dem Platz stehen wird.

In der Sendung rund um den Verteidiger und die Krise beim FC Aarau äussert sich Thiesson ausserdem über sein Privatleben, Werdegang als Fussballer sowie auch zu den vereinzelten Leistungen der zuletzt vielkritisierten Ü30-Spieler im Team. «Alle Routiniers wollen in dieser schwierigen Situation vorangehen und das Team aus dem Dreck holen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer», so Thiesson auf die Frage, ob es vielleicht erfahrene Spieler gäbe, die gar nicht mehr vollen Einsatz geben würden.

Ebenfalls eingeladen wurde FCA-Kultspieler Rainer Bieli. Der ehemalige Stürmer hält – angesprochen auf das Aarauer Defensivproblem – folgenden Vorschlag bereit: «So viele Spieler wie möglich hinter den Ball bekommen. Es braucht Stürmer, die in der Defensive mitarbeiten, dann wird alles stabiler.»

Sehen Sie hier die gesamte «Soccer Lounge»-Ausgabe zu Thiesson und den FC Aarau