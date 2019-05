Es gibt kein gutes oder schlechtes Wetter, es gibt nur guten oder schlechten Fussball. In dem Sinne: Alle ins Brügglifeld! Der FC Aarau empfängt Lausanne-Sport, der Dritte spielt gegen den Zweiten. Aktuell trennen die Teams fünf Punkte, was heisst: Für den FCA ist es eine Finalissima - siegen oder fliegen. Aarau muss gewinnen, um sich vier Spieltage vor Schluss in eine aussichtsreiche Position im Barrage-Rennen zu bringen. Ein Unentschieden wäre wohl zu wenig, ziemlich sicher vorbei wäre es mit einer Niederlage und dann acht Punkten Rückstand auf Rang 2.

FCA-Trainer Patrick Rahmen weiss, was es geschlagen hat. Eine Woche nach dem Coup gegen Tabellenführer Servette (2:1-Sieg, der erste Dreier in Genf seit 1996) steigt das nächste Endspiel: "Das Heimspiel gegen Lausanne ist für uns wegweisend im Kampf um die Barrage. Wir wollen den Sieg. Wir sind bereit, aber wir brauchen die Unterstützung unserer fantastischer Fans. Ein zahlreiches und lautstarkes Publikum im Rücken motiviert zusätzlich!"