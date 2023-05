Der FC Aarau ist wieder voll drin im Kampf um die Barrage. Und das sagt Ruedi Kuhn dazu? Video: Tele M1

FCA-Talk Was macht Spezialgast Ruedi Kuhn im Talk und wie sieht seine Formel für den Aarauer Aufstieg aus? Für zwei Wochen ist er in der Schweiz – und deshalb für einmal wieder zu Gast im FCA-Talk: Ruedi Kuhn. Er spricht über die Gründe für seinen Aufenthalt in der Region, die positiven Ergebnisse der Smiljanic-Truppe, aber auch über eine alte Krankheit Aaraus.

Es ist nun ziemlich genau ein Jahr her, seit Ruedi Kuhn seinen letzten Auftritt im FCA-Talk hatte. Damals musste er dem FC Winterthur zum Aufstieg gratulieren und verkündete, dass er in den Ruhestand trete. Dazu sagte er auch noch: «Der FC Aarau hat genug von mir und ich habe genug vom FC Aarau.» Der langjährige AZ-Sportjournalist hat sich daraufhin in Spanien niedergelassen.

Nun ist er für ein kurzes Gastspiel zurückgekehrt und hat in der Sendung über den aktuellen Lauf des FC Aarau gesprochen. 16 Punkte gab es alleine in den vergangenen sechs Partien. Sogar beim Angstgegner Vaduz hat die Mannschaft zuletzt mit 1:0 gewinnen können – dank eines Tors vom aktuell überragenden Valon Fazliu. Es sei keine spielerische Glanzleistung gewesen, sagt Kuhn dazu, aber dafür taktisch eine umso bessere.

Jetzt scheint wieder alles möglich. Sehr realistisch scheint das Szenario mit der Barrage. Der Rückstand auf den dritten Platz beträgt nur einen Zähler, das zweitplatzierte Lausanne-Sport hat auch nur vier Punkte Vorsprung auf den FCA. Ruedi Kuhn traut den Aarauern nun alles zu. Seine Rechnung ist deshalb ganz einfach: Drei Spiele gewinnen und dann noch zwei in der Barrage gegen Sion oder Winterthur – und schon ist der Aufstieg im Trockenen.

So einfach die Rechnung des ehemaligen FCA-Reporters, so schwierig ist das Unterfangen auf dem Rasen. Mit Schaffhausen wartet am Freitag (20.15 Uhr, im AZ-Liveticker) ein Gegner, der sowieso nichts mehr zu verlieren hat und den Mannen von Boris Smiljanic nur zu gerne in die Suppe spucken will. Der Gast ist dennoch zuversichtlich und stellt eine einfache Rechnung auf, wie das Spiel ausgehen wird. «Das ist die Ruedi-Kuhn-Logik», sagt er dazu.

Danach folgt ein schwieriges Auswärtsspiel beim aktuellen Leader Yverdon und zum Abschluss empfängt Aarau schliesslich Lausanne-Sport, dem aktuellen Zweiten der Tabelle. Ruedi Kuhn hofft, dass der FCA dann sogar noch Chancen auf den zweiten Rang hat und träumt deshalb von einem ausverkauften Brügglifeld mit 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.