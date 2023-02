Der FC Aarau gewinnt zum Auftakt ins neue Fussballjahr gegen den FC Thun knapp. Am Freitag steht schon die nächste Partie auf dem Plan, Lausanne-Sport ist der Gegner. Was erwartet den FC Aarau da – und warum wurde eigentlich in der Westschweiz der Trainer nicht gefeuert? Unser Experte ordnet ein.