Endlich startet am Samstag auch der FC Aarau in die neue Saison. Vor dem Spiel gegen Schaffhausen thematisiert der FCA-Talk, wie militante Impfgegner auf Ruedi Kuhns Forderung nach Impfpflicht für Fussballer reagierten, was der FCA neu impfunwilligen Fans bietet und woher der Klub unerwartet 70'000 Euro erhält.