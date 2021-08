Schon wieder Corona-Chaos: «Wer nicht hören will, muss fühlen – Impfen oder Forfait-Niederlage!»

Zum fünften Mal in der noch jungen Saison muss in der Challenge League ein Spiel verschoben werden, weil sich ein Team in der Quarantäne befindet – dieses Mal Stade Lausanne-Ouchy. Im FCA-Talk sind sich Wendel und Kuhn einig, dass der Druck auf Klubs mit tiefer Impfquote erhöht werden muss. Indes gehen die Meinungen auseinander bei der Frage, ob das FCA-Kader noch Verstärkung braucht.