Nur 1:1 in Yverdon – und neben der löchrigen Defensive wirkte die Mannschaft zuletzt auch in der Offensive planlos und ungefährlich. In Fankreisen gibt es bereits leise «Keller raus»-Rufe. Ein Witz, findet AZ-Reporter Sebastian Wendel im FCA-Talk. Auch noch, wenn Aarau im Cup gegen Paradiso ausscheidet und danach gegen Wil verliert?