Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Der Videoschiedsrichter spaltet die Geister. Nun kommt raus: Ausgerechnet in den Cup-Halbfinals kommt es zur Ungleichbehandlung in den zwei Partien. Was steckt dahinter? Und können sich die AZ-Reporter trotz des VAR-Ärgers auf die Partien gegen GC und den FC Luzern freuen? Viel Vergnügen mit dem neuen FCA-Talk!