Das 0:2 in Schaffhausen - ein Betriebsunfall oder steckt mehr hinter der erneuten Blamage in Überzahl? Fakt ist: Der FC Aarau hat ein Problem mit dem Toreschiessen, die Offensive ist nur noch ein laues Lüftchen. Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn suchen Erklärungen und verraten, warum sie dennoch an einen Sieg im nächsten Spiel gegen Wil glauben.