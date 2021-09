Neun Punkte aus fünf Spielen – der FC Aarau hat einen soliden Start in die Saison hingelegt, an deren Ende der Aufstieg resultieren soll. Nach der Länderspielpause steht die Reise zu Aufsteiger Yverdon an. Wer jetzt in der Pflicht steht und welche grosse Schwäche die Mannschaft sofort beheben muss – Sie erfahren es im neuen FCA-Talk.