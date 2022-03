Ein Facebook-Post von Philipp Bonorand erregt die Gemüter rund um das Brügglifeld: Zwei Tage nach der Niederlage gegen Schaffhausen prangert der FCA-Präsident das Verhalten einiger sogenannter "Fans" auf der Haupttribüne an. Was steckt dahinter? Darf der Präsident sich derart exponieren? Und übrigens: Am Freitagabend steigt im Stadion Schützenwiese das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten Winterthur und Leader Aarau.