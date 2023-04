Stehplatz Brügglifeld

Mit Sandro Burki übernimmt ein FCA-Urgestein das Ruder als CEO. Was heisst das jetzt für die Präsidenten-Suche? Und käme dem FC Aarau der noch mögliche Aufstieg in dieser Saison überhaupt gelegen? FCA-Experte Stefan Wyss und Viva diskutieren, während Dömer seinen Bauch in der Sonne bräunt.