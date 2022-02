Seit Rückrundenbeginn hat der FC Aarau 2,5 Punkte pro Spiel gewonnen - in der Vorrunde waren es noch 1,7. Was steckt hinter dem Aufschwung? Für Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn ist die Antwort einfach: Der Trainer hat seine Mannschaft 1A gefunden und aufgehört zu pröbeln. Und sie verraten, welche Bankdrücker in ihren Augen Potenzial für die Startelf haben.