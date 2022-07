Moderator Rolf Cavalli und Experte François Schmid-Bechtel diskutieren im FCA-Talk über mögliche Transfers. Tele M1

FCA-Talk Bergsma jetzt auch noch weg: Aarau braucht Verstärkung in der Abwehr – welche Spieler im Fokus stehen Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen – der FC Aarau ist ansprechend in die Saison gestartet. Neue Spieler wie Nuno da Silva und Nikola Gjorgjev haben überzeugt. Aber: Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt dürften noch nicht abgeschlossen sein. Welche Spieler könnten noch ins Brügglifeld kommen?

Am Donnerstagabend ist bekannt geworden, dass Abwehrchef Léon Bergsma den FC Aarau verlässt und per sofort zum niederländischen Klub SC Cambuur Leeuwarden wechselt. Der 25-Jährige stammt aus der Niederlande und wechselt nach 78 Pflichtspielen während zweier Saisons beim FC Aarau in die höchste Spielklasse in seiner Heimat.

Im FCA-Talk, der nur Stunden vor dem Transfer aufgezeichnet worden ist, hat AZ-Experte François Schmid-Bechtel schon einmal ein Gedankenspiel vorgenommen, sollte Bergsma Aarau wirklich verlassen. Er sprach davon, dass es die naheliegendste Lösung wäre, wenn der FC Aarau dann Aleksandar Cvetkovic wieder unter Vertrag nehmen würde. Dieser spielte als Leihgabe schon in der letzten Saison beim FCA – und überzeugte. Nach Bergsmas Abgang ist nun auch wieder genügend Budget vorhanden, um den Lohn Cvetkovics zu bezahlen. Und genau darum konnten sich beide Parteien auf einen Zwei-Jahres-Vertrag einigen.

Cvetkovic 2024! 💪 Wir nehmen den routinierten Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic für zwei Jahre unter Vertrag. Welcome back, Aleks! 🤩



➡️Mehr erfahren: https://t.co/XtDl2goDbR#ZämeFörAarau pic.twitter.com/IxldpJVeMx — FC Aarau (@FCAARAU) July 28, 2022

Das heisst aber nicht, dass der FC Aarau nicht nochmals auf dem Transfermarkt tätig wird und einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Schmid-Bechtel sieht zwei Akteure in der Pole-Position. Einer davon steht bei einem Verein in der Super League unter Vertrag. Welche Spieler der Experte meint, erfahren Sie im Video oben.