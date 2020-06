FCA-Talente schlagen zu: Lujic, Alounga und Co. spielen sich in die Herzen der Fans

FCA-Trainer Patrick Rahmen wurde nach dem 0:5 gegen GC zurecht kritisiert. Die Taktik mit einer Dreierabwehrkette und den Aussenläufern Miguel Peralta und Damir Mehidic ging voll in die Hose. Beim 4:1-Sieg gegen Wil setzte Rahmen auf ein 4-4-2-System. Er scheute sich nicht, die Routiniers Francois Affolter, Jérôme Thiesson und Markus Neumayr auf der Bank zu lassen. Die Rechnung ging auf. Elsad Zverotic in der neuen Rolle als Abwehrchef und Rückkehrer Olivier Jäckle als Denker und Lenker verliehen dem Team Stabilität.

Drittbeste Offensive der Challenge League

Dass der FC Aarau mit 50 Gegentreffern in 25 Spielen die Schiessbude der Challenge League ist, wirft kein gutes Licht auf das Defensivverhalten der Mannschaft. Bei aller Kritik vergisst man allerdings, dass Rahmens Team mit 41 Toren die drittbeste Offensive der zweithöchsten Spielklasse hat. Besser sind nur Lausanne (61) und Vaduz (50). GC kommt auf 40 Treffer, ist also um ein Tor schlechter als die Aarauer. Wer weiss? Vielleicht läuft die FCA-Torfabrik am Freitag in Chiasso erneut auf Hochtouren.