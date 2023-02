FCA-Stimmen «Wir müssen konsequenter, härter und resoluter sein» – Aarau-Trainer Boris Smiljanic bemängelt das Abwehrverhalten Der FC Aarau reiste mit vier Gegentoren, aber ohne Punkte im Gepäck aus Lausanne nach Hause. Trainer Boris Smiljanic weiss, wie man verteidigt, er war als Abwehrspieler sechsmal Meister und dreimal Cupsieger. Das sagt er zur Leistung seiner Defensive bei der 1:4-Klatsche gegen Lausanne-Sport.

Vier Gegentore gegen Lausanne-Sport: Da raucht Aarau-Trainer Boris Smiljanic der Kopf. Urs Lindt / freshfocus

Mit einem Sieg in Lausanne hätten sie «in einen Flow kommen» wollen, hatte Boris Smiljanic am Tag vor dem Spiel gesagt. Als die 90 Minuten im Stade de la Tuilière vorbei waren, musste der Trainer des FC Aarau die zweite heftige Niederlage in seiner noch kurzen Amtszeit erklären. «Das Resultat ist brutal, wenn man den Spielverlauf anschaut. Das dritte Gegentor nach der Pause kam aus dem Nichts, es hat uns das Genick gebrochen. Diese Klatsche fiel zu deutlich aus.»

Ob die Niederlage am Ende um ein Tor zu hoch war, mag Ansichtssache sein. Es gibt aber Fakten, die Smiljanic zu denken geben müssen. Zum Beispiel, dass es sein Team dem Gegner in diesem Spitzenspiel, das man aufgrund der Tabellensituation als «Sechs-Punkte-Spiel» bezeichnen konnte, schon in der Startviertelstunde derart einfach machte, zu zwei Toren zu kommen. «Im Zweikampf im eigenen Strafraum müssen wir konsequenter, härter und resoluter sein. Dass wir schon in der dritten Minute einen Zweikampf nicht konsequent führen, und früh in Rückstand geraten, ist schade», so Smiljanic.

Innenverteidiger Marco Thaler hatte gegen Lausannes Topskorer Brighton Labeau einen schweren Stand. Claudio De Capitani / freshfocus

Diesmal war es Marco Thaler, der in seinen bisherigen drei Einsätzen unter Smiljanic ohne Fehl und Tadel geblieben war, der den Liga-Topskorer Brighton Labeau nicht eng genug deckte und die frühen Gegentore nicht verhindern konnte. Anders als vor einer Woche, als er Thalers Abwehrkollegen Aleksandar Cvetkovic für einen (nicht mit einem Gegentor bestraften) Fehler öffentlich kritisierte, ging Smiljanic diesmal mit keinem Spieler namentlich hart ins Gericht. «Es waren heute keine individuellen Fehler Schuld an der Niederlage.» Trotzdem sagte Smiljanic aber auch: «Als Innenverteidiger musst du abräumen, du musst dir Respekt verschaffen. Das haben wir heute in der Anfangsphase nicht gemacht.»

Letztlich sei die deutliche Niederlage auch auf die Klasse des Gegner zurückzuführen. «Ich habe Lausanne selten so eingespielt gesehen. Da war viel Qualität auf dem Platz. Lausanne wird durchmarschieren, wenn sie Ruhe im Verein bewahren.» Smiljanic anerkannte die Überlegenheit eines Gegners, der eine Woche nach dem 4:2-Sieg im Derby gegen den Tabellendritten Stade Lausanne-Ouchy auch das zweite Spitzenspiel der Rückrunde mit vier Toren siegreich gestaltete. Deshalb sagte er: «Ich glaube nicht, dass diese Niederlage für uns ein zu grosser Dämpfer ist.»

Der Optimismus des Captains

Captain Olivier Jäckle schaute derweil bereits nach vorne zum nächsten Spiel vom kommenden Freitag. Dannzumal kommt Yverdon aufs Brügglifeld. Ein Team, das seine ersten beiden Spiele des neuen Jahres gewonnen hat und nun schon zehn Punkte vor Aarau klassiert ist. Verlieren verboten also? «So denken wir nicht», sagte Jäckle. «Wir gehen nicht mit der Einstellung ins Spiel: Wenn wir verlieren, ist alles vorbei.» Vielmehr will er positiv bleiben. «Wir haben schon gezeigt, dass wir Riesenqualitäten haben.»