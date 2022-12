FCA-Stimmen «Fühlt sich gut an»: Torschütze Conus zum Sieg und zu Platz 1 – Trainer Keller verteilt «grosse Komplimente» Sieg in Schaffhausen und 1. Platz in der Challenge League. Es läuft dem FC Aarau derzeit sehr gut. Das sagen Trainer Stephan Keller und Torschütze Bastien Conus zum 2:0 gegen Schaffhausen.

Exklusiv für Abonnenten

Trainer Stephan Keller war mit seinem Team in Schaffhausen «sehr, sehr zufrieden». Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Aarau nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. Aus den letzten vier Spielen holte er zehn Punkte. Nach dem 2:0-Sieg in Schaffhausen steht er zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze. «Ein Kompliment an die Spieler. Gerade die erste Halbzeit war sehr gut», urteilte Trainer Stephan Keller. «Ich bin im Grossen und Ganzen sehr, sehr zufrieden, denn wir haben gegen einen starken Gegner gespielt.»

In Schaffhausen hat Keller ein offensives Team auf den Platz geschickt. Im Mittelfeld agierten zwei Spielmacher (Fazliu, Gjorgjev) und vorne zwei Mittelstürmer (Vladi, Hunziker). Dem jungen Hunziker, der erstmals von Beginn weg spielte, attestierte Keller eine engagierte Leistung. «Er ist unglaublich viel gelaufen.»

Hunziker «hat noch Luft nach oben»

Der Einsatz von zwei Stossstürmern von Beginn weg soll kein einmaliges Experiment gewesen sein. «Das machte Lust auf mehr, das schmeckt nach mehr», so Keller. Er gab aber auch zu, dass Hunziker «sicher noch Luft nach oben» hat.

Die Kohlen aus dem Feuer holten letztlich aber nicht die beiden Stürmer. Während Topskorer Shkelqim Vladi auf seinen beachtlichen acht Treffern sitzen blieb und zum zweiten Mal in Folge leer ausging, reihte sich der Rückkehrer Varol Tasar bei seinem zweiten Teileinsatz unter die Torschützen ein. Der 25-Jährige traf in der Nachspielzeit nach einem Alleingang sehenswert via Innenpfosten ins Tor.

Tore durch Verteidiger und Ersatzspieler

Varol Tasar, hier im Spiel vor einer Woche gegen Wil, schoss in Schaffhausen sein erstes Tor für den FCA nach der Rückkehr. Marc Schumacher / freshfocus

Der Einfluss von Tasar auf das Offensivspiel der Aarauer war nach seiner Einwechslung in der 57. Minute beachtlich. «Er ging während dieser halben Stunde immer wieder gefährlich in die Tiefe», so Keller. Der Trainer hatte seine neuste Offensiv-Verstärkung schon vor einer Woche beim Teileinsatz gegen Wil stark gesehen. «Da hätte er schon fast einen Assist gemacht, aber Vladi traf nur den Pfosten.» Tasar gibt Keller noch mehr personelle Möglichkeiten im Angriff. «Er kann vorne auf allen fünf Positionen eingesetzt werden.»

Torschütze Bastien Conus (rechts) jubelt mit Stürmer Andrin Hunziker. Marc Schumacher / freshfocus

Apropos personelle Möglichkeiten: In den letzten beiden Spielen hat der FCA bewiesen, dass er auch gewinnen kann, wenn die gelernten Stürmer nicht die entscheidenden Tore schiessen. Beim 2:1 gegen Wil trafen die Verteidiger Jan Kronig und Marco Thaler. In Schaffhausen schoss der Flügel und frühere Aussenverteidiger Bastien Conus das wegweisende 1:0. «Der Sieg ist für mich umso schöner, weil ich ein Tor erzielte habe. Das kommt bei mir ja nicht so oft vor», so der Basler. Es war Conus' erst zweites Tor für den FCA. Der Sieg und die Leaderposition geben ihm und seinen Kollegen «richtig Rückenwind» für die kommende Woche und das Cupspiel gegen Basel. «Das fühlt sich sehr gut an.»

Die Tabelle der Challenge League nach dem Spiel vom Freitag. Quelle: SFL

Zu viele Gelbe Karten gegen Aarau

Nicht rundum glücklich war dagegen Keller wegen der vierten Gelben Karte gegen Allen Njie, der nun im nächsten Meisterschaftsspiel am 30. September auswärts gegen Yverdon gesperrt ist. «Schaffhausen hat mehr grobe Fouls gemacht als wir, aber wir wurden häufiger verwarnt», so Keller. Er finde das «traurig und nicht richtig». Es habe «mehrere halbe Tätlichkeiten» gegen sie gegeben, und deshalb tue es ihm «weh», dass danach seine Spieler «für korrektes Verhalten bestraft» worden seien.