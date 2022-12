FCA-Stimmen «Das Resultat ist enttäuschend, aber ...»: Das sagt Aarau-Trainer Stephan Keller nach dem Cup-Out gegen Basel Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Basel mischte sich bei den Beteiligten des FC Aarau in die Enttäuschung auch Zufriedenheit über eine gute Leistung. Komplimente gab es auch von Basler Seite.

FC Basels Michael Lang (rechts) schiesst das Tor zum 2:1 gegen FC Aaraus Torhueter Simon Enzler (Mitte) und FC Aaraus Mischa Eberhard (zweiter von rechts). Michael Buholzer / KEYSTONE

Letztlich hat sich der Favorit durchgesetzt, doch der unterklassige FC Aarau brachte den FC Basel beim 1:3 nach Verlängerung an den Rand einer Niederlage. Nach dem Spiel waren sich alle Beteiligten – sowohl als Basler wie auf Aarauer Seite – einig: Der FCA hätte mehr verdient gehabt. Die Stimmen.

Stephan Keller, Trainer des FC Aarau:

Stephan Keller. Marc Schumacher / freshfocus

«Das war eine gute Leistung über weite Strecken des Spiels. Wir hätten in der regulären Spielzeit die Partie entscheiden können, hatten sehr gute Chancen, aber diese leider nicht verwertet. Wir haben bis zum Ende alles probiert, aber mit zwei roten Karten, Neun gegen Elf, war es dann sehr schwer. Das Resultat ist enttäuschend, aber meine Mannschaft hat sich sehr teuer verkauft.»

Alex Frei, Trainer des FC Basel:

Alex Frei. Marc Schumacher / freshfocus

« Aarau war in der Startphase unfassbar gut, hat alles in die Waagschale geworfen und uns das Leben unglaublich schwer gemacht. Nach dem 0:1 haben wir das Spiel aber kontrolliert, in der zweiten Halbzeit hätte es auf beide Seiten kippen können. In der Verlängerung ahnte ich dann, dass wir mehr Kraft haben werden, weil wir uns den Rhythmus mit vielen Spielen und vielen Minuten gewohnt sind. Dann ist auch klar, das uns die Platzverweise für Aarau in die Karten gespielt haben. Am Ende des Tages haben wir die Aufgabe erfüllt beim wahrscheinlich schwersten Los der ganzen Runde.»

Simon Enzler, Torhüter des FC Aarau:

Simon Enzler. Marc Schumacher / freshfocus

«Nach unserer verdienten Führung haben wir es etwas verpasst, das Spiel zu beruhigen. Den Handspenalty kann man wohl geben. Danach war es lange ausgeglichen, keine Mannschaft wollte das letzte Risiko eingehen. In der Verlängerung war es dann sehr schwierig mit zwei roten Karten. Basel hat den Ball gut laufen lassen, war das etwas abgeklärtere Team. Am Schluss dürfen wir aber auch ein wenig stolz sein. Unsere Fans haben applaudiert, haben einen guten Match gesehen.»

Bastien Conus, Linksverteidiger des FC Aarau:

Bastien Conus. Marc Schumacher / freshfocus

«Wir hätten den Sack gegen Ende der regulären Spielzeit zumachen können. Das war schade, dass wir das verpasst haben. Vor dem Handspenalty versuche ich den Ball mit dem Fuss abzublocken, bin aber zu wenig nahe am Mann. Beim Hochspringen ging dann meine Hand nach oben, das war unglücklich. Als ehemaliger FCB-Junior gegen Basel zu spielen war ein spezieller Ansporn, aber es ist jetzt auch schon vier Jahre her, seit ich dort war. Es gibt sicherlich speziellere Spiele für mich.»