FCA-Podcast Er weiss, wie Aufstieg geht: FCA-Goalie Marvin Hübel zu Gast im Podcast «Stehplatz Brügglifeld» Marvin Hübel weiss, wie Aufstieg geht. Zuletzt schaffte er dieses Kunststück zweimal in Serie mit dem FC Baden. Der dritte Streich soll nun mit dem FC Aarau gelingen. Doch ist die Mannschaft überhaupt reif genug? Eine neue Folge mit der neuen Nummer 1 des FCA ist da.



Marvin Hübel löste im Sommer Simon Enzler im Tor des FC Aarau ab. Alexander Wagner

Es ist ein Auf und Ab, das der FC Aarau in den letzten Wochen abliefert. Ein desaströses Spiel gegen Nyon, gefolgt von einem starken Auftritt im Cup gegen Winti, wiederum gefolgt von einer mindestens zum Teil schwachen Leistung in Thun. Und gegen Vaduz zeigt Alex Freis Team beide Gesichter in einem Spiel und schlägt die Liechtensteiner nach 0:2 Rückstand noch mit 3:2.

Einer, bei dem es die letzten Jahre eigentlich nur bergauf ging, ist Aaraus Nummer 1 im Tor, Marvin Hübel. Der ist zuletzt zweimal aufgestiegen und hat per Saison 2023/24 als Aarauer Eigengewächs Simon Enzler im Tor abgelöst. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Enzler zu den besten Goalies der Liga gehört. Im neuen «Stehplatz Brügglifeld» steht er mitten in der Englischen Woche Red und Antwort.

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online: Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

