FCA-Podcast Katzenjammer und ein möglicher Spielmann-Transfer: «Stehplatz Brügglifeld» ist zurück aus der Pause Kurz ein bisschen Pause gemacht und schon brennt wieder der Baum. Warum kommt der FC Aarau nicht in die Gänge? Welche Spieler haben bisher enttäuscht und was ist eigentlich bei Marvin Spielmann los? Viva und Dömer sind zurück im Studio und haben sich auf dem Transfermarkt mit AZ-Experte Stefan Wyss verstärkt.



Sportchef Sandro Burki wäre sich mit Marvin Spielmann bereits einig, dennoch ist bisher noch kein Transfer zustande gekommen. Mehr dazu gibts in der neusten Podcast-Folge. Marc Schumacher / freshfocus

6 Spiele, 7 Punkte, Tabellenrang 7 – und ein miserabler Auftritt zu Hause im Brügglifeld gegen Stade Nyonnais. Nach dem 0:2 am vergangenen Freitag üben wir uns im Katzenjammer und schauen voraus, welche Möglichkeiten Trainer Alex Frei nun während der Nati-Pause hat, um seine Spieler wieder aufzubauen. Müssen erhoffte Leistungsträger wie Shkelqim Demhasaj danach im Cup-Knüller gegen Winti erst einmal auf die Bank? Gibt es Zusatz-Einheiten wie zu Felix «Quälix» Magaths besten Zeiten? Oder schnappt sich der der FC Aarau doch noch Marvin Spielmann vom FC Lausanne-Sport als Unterstützung in der lahmenden Offensive? Das diskutieren wir in der neuen Ausgabe vom Podcast Stehplatz Brügglifeld.

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online: Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

