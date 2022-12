FC Aarau Cvetkovic spielt makellos, Schneider mit Selbstvertrauen, Njie lässt die Fans raunen: Die Noten zum Sieg gegen Wil Der FC Aarau gewinnt mit 2:1 gegen den FC Wil. Während sich ein Innenverteidiger die Bestnote abholt, sticht im Angriff ein Spieler heraus. Ein Akteur bringt Gefahr für die eigene Defensive.

Die Einzelkritik.

Simon Enzler, Note 5,5

Hatte über die gesamte Spielzeit gesehen wenig zu tun. Zweimal war er aber da, als es ihn brauchte. Nach einer halben Stunde mit einer ersten Rettungstat, als er einen Weitschuss über die Latte lenkte. Zehn Minuten vor Schluss lag er dann mit einem Blitzreflex auf dem Rasen, obwohl der Schuss tückisch gegen die Laufrichtung kam. Stark. Der späte Anschlusstreffer war ärgerlich, blieb aber Makulatur.

Raoul Giger, Note 4

Über seine Seite fanden viele gegnerische Bälle ihren Weg in den Strafraum. Wehrte sich gegen den flinken Lukembila tapfer und wurde mit fortwährender Spieldauer etwas sicherer in den Aktionen. Einige unsaubere Ballannahmen.

Aleksandar Cvetkovic, Note 6

Ein exzellentes Spiel des Innenverteidigers. Verhinderte mit einem beherzten Eingreifen im Strafraum den möglichen Ausgleich in der zweiten Halbzeit. Als robuster Zweikämpfer erneut ohne Mängel. Auch als spieleröffnender Akteur auffällig, spielte viele lange Bälle aus dem Fussgelenk auf die Flügel. Das zweite Tor leitete er mit einer Balleroberung und einem öffnenden Pass ein.

Léon Bergsma, Note 5

Wie fast die gesamte Hintermannschaft mit leichten Problemen in der ersten Halbzeit. Nicht so stilsicher im Spielaufbau wie auch schon. Schliesslich steigerte er sich merklich und stoppte einige Wiler Vorstösse durch gutes Stellungsspiel.

Jan Kronig, Note 4

Defensiv weitgehend stabil und ohne gröbere Fehler in den Abwehraktionen. Offensiv aber blieb er blass und fügte sich nur vereinzelt in die Angriffsbemühungen ein.

Imran Bunjaku, Note 5

Dass die Wiler früh attackierten, schmeckte ihm erst nicht. Nach vorne konnte er dem Spiel zu Beginn keine Struktur verleihen, in den Zweikämpfen fehlte es an Timing. Dann fand er sich zurecht. Als die Kräfte bei den Wilern zunehmend schwanden, tat das auch ihm gut. Hatte in der zweiten Halbzeit mehr Raum zum Atmen und folglich mehr Einfluss aufs Geschehen. Warf sich aufopferungsvoll in die Schüsse des Gegners und wurde zur defensiven Schlüsselfigur.

Allen Njie, Note 3,5

Von ihm ging in der Anfangsphase viel Gefahr aus – für das eigene Tor. Leistete sich fahrige Abspiele, mit denen er die Aarauer Verteidigung Mal für Mal in Bedrängnis brachte. Wenn man das Heimpublikum auf diese Weise zum Raunen bringt, ist das selten ein gutes Zeichen. In der zweiten Halbzeit dann mit einer Leistung, die ordentlich war. Einige wuchtige Vorstösse in die Tiefe, aber kein grosser Gewinn für das Aufbauspiel seiner Mannschaft.

Donat Rrudhani, Note 4

Gefiel zuweilen mit einer guten Übersicht und dem Doppelpass-Spiel, das er so blendend beherrscht. Mit den Rhythmus-Wechseln und Finten hatten die Wiler Verteidiger ihre Mühe. Insgesamt aber ein sehr unauffälliger Auftritt des Alleskönners. Früh ausgewechselt.

Randy Schneider, Note 5,5

Seine bestechende Form hält an. Erneut spielentscheidend. Das erste Tor zeugte von seinem derzeitigen Selbstverständnis. Wo er sich vor einigen Wochen noch in einem hektischen Abschluss verloren hätte, blieb er cool und schoss den Ball dort hin, wo er ihn haben wollte. Beim zweiten Tor wählte er den richtigen Laufweg, auch wenn der Treffer nicht ihm gutgeschrieben wurde.

Kevin Spadanuda, Note 4,5

Ihm unterliefen im ersten Umgang merkwürdig viele Fehlpässe, setzte viele Dribblings an, die er jedoch selten erfolgreich abschloss. In der zweiten Halbzeit wechselte er von der linken auf die rechte Seite, wo er besser zurecht kam. Nutzte die sich ihm eröffnenden Räume und war meist nur durch unerlaubte Mittel zu bremsen.

Shkelqim Vladi, Note 5

Wurde als Zielspieler von den Teamkollegen gesucht. Warf sich in unzählige Kopfballduelle. Wenn die Zuspiele nicht kamen, probierte er es alleine und spielte seinen Speed aus. Mit einem schnellen Antritt brachte er sich auch vor dem 2:0 in Position und gab den Assist.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

65. Balaj für Rrudhani

79. Thiesson für Spadanuda

79. Almeida für Vladi

91. Jäckle für Njie

91. Avdyli für Schneider