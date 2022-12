FCA-Noten Die FCA-Noten zum 2:0-Sieg in Schaffhausen: Bastien Conus sticht heraus, viele Fünfer und nur einer ist ungenügend In einer starken Aarauer Equipe sticht der linke Flügel Bastien Conus dank seiner Laufarbeit, dank seinem Offensivdrang und natürlich dank seinem Tor zur 1:0-Führung heraus. Sieben Spieler bekommen ein «Gut», also eine 5, unglücklich gekämpft hat bloss Nuno da Silva.

Simon Enzler, Note 5

Strahlt im ganzen Spiel viel Ruhe aus. Reagiert in der ersten Halbzeit gegen Lika besonnen, hält einen misslungenen Abschluss von Luan, sonst wenig geprüft. Eine Unsicherheit bei einem Eckball nach 65 Minuten, ansonsten bleibt er der gewohnte Fels in der Brandung.

Marco Thaler, Note 4,5

Nach seiner langen Verletzungsabsenz meistert er die Herausforderungen in der Dreierabwehr immer souveräner. Ganz auf der Höhe ist er aber noch nicht. Seine Erfahrung, gepaart mit der gewohnten Zweikampfhärte, wird dem FCA aber wieder Freude bereiten – sofern er gesund bleibt.

Olivier Jäckle, Note 5

Der Captain kommt in seiner neuen Rolle in der Abwehrmitte immer besser in Fahrt. Strahlt Ruhe und Souveränität aus. Gewinnt den Grossteil seiner Zweikämpfe und hilft mit, den zweiten Zu-null-Sieg in dieser Saison nach Hause zu bringen.

Jan Kronig, Note 5

Der Abwehrspieler absolviert nach einigen Unsicherheiten zu Beginn der jungen Saison eine starke Partie. Hat die Stürmer Luan und Bobadilla weitgehend im Griff und gesteht ihnen wenig Räume zu.

Allen Njie, Note 5

Stopft als einziger Sechser die Löcher im Zentrum. Seine Ballsicherheit ist wertvoll, er ist in ­seinen Aktionen aber immer noch zu schludrig. Ärgerlich: Er fehlt nach einer weiteren (unnötigen) gelben Karte – es war bereits seine vierte – im nächsten Spiel gegen Yverdon.

Nuno da Silva, Note 3,5

Leistet ein hohes Laufpensum, hat aber wenig Einfluss auf das Spielgeschehen. In der Rückwärtsbewegung bekundet er ­weiterhin einige Schwierigkeiten. Die entscheidenden Aktionen laufen über die linke Seite und damit an ihm vorbei. Muss nach knapp 60 Minuten das Feld für Milot Avdyli räumen. Ein enttäuschender Abend für den rechten Aussenläufer.

Valon Fazliu, Note 5

Seine stehenden Bälle sind eine Bereicherung im Aarauer Spiel. Der Assist in die Tiefe vor dem 1:0 auf Conus ist schlicht und einfach überragend. Findet nach ein paar Anlaufschwierigkeiten zu Saisonbeginn immer besser in seine Rolle. Er beweist mit seinen vielen Offensivaktionen immer mehr, warum er in der ver­gangenen Saison Liga-Topskorer war. Kann in der langen Saison einer der Spieler sein, die den Unterschied ausmachen.

Nikola Gjorgjev, Note 5

Zieht die Gegenspieler mit ­seinem Speed und seiner Ball­sicherheit auf sich und schafft so Räume in der gegnerischen Hälfte. Arbeitet nach ­hinten zuverlässig mit. Die Abschlussstärke der vergangenen Saison bleibt noch aus, trotzdem zeigt er insgesamt eine starke Leistung.

Bastien Conus, Note 5,5

Der Mann des Spiels – belohnt seine läuferisch starke Leistung mit seinem ersten Saisontor. Trotz Offensivdrang vernachlässigt er seine defensiven Aufgaben aber nie. Mit dem nötigen Selbstvertrauen des Treffers ausgerüstet, ist er auch in der zweiten Halbzeit ein belebendes Element.

Andrin Hunziker, Note 4

Das Jungtalent rückt für Mischa Eberhard das erste Mal in die Startelf. Zeigt gute Ansätze, bringt Zweikampfhärte ins Offensivspiel, bleibt insgesamt aber eher blass. Als Einwechselspieler war er bislang wirksamer, als er jeweils für regen Betrieb in der Offensive sorgte.

Shkelqim Vladi, Note 4,5

Hat wie immer viele Ballkontakte, agiert aber im Abschluss und den Zuspielen oft unglücklich. Nicht seine stärkste Partie in dieser Saison. Trifft zum zweiten Mal in Folge nicht. Steht somit weiterhin bei acht Saisontreffern – immer noch eine herausragende Quote bei acht Meisterschaftsspielen.

Milot Avdyli, Note 4,5

Der Linksfüsser kommt in der 59. Minute für Nuno da Silva auf der rechten Seite zum Zug. Sorgt für Entlastung und ein paar ­gefährliche Vorstösse in der Schlussphase.

Varol Tasar, Note 5

Der Rückkehrer kommt ebenfalls in der 59. Minute auf den Platz. Seine individuelle Klasse und ­seine Schnelligkeit hat er trotz schwierigen Monaten konserviert. Das zeigt er insbesondere bei seinem Sololauf und dem überragenden Schlenzer zum 2:0 via Innenpfosten. Eine weitere Bereicherung in der bereits stark besetzten Offensive.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Kommt in der 69. Minute für Vladi und sorgt für defensive Stabilität.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

93. Cvetkovic für Jäckle

93. Schwegler für Gjorgjev