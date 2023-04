Schweres Auswärtsspiel in Bellinzona

In der 5. Runde der Meisterschaft bestreitet der FC Aarau sein zweites Auswärtsspiel in Folge. Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller gastiert am Freitagabend (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) bei der AC Bellinzona. Die Tessiner sind vor der Saison in die Challenge League aufgestiegen und haben einen beachtlichen Start hingelegt: Von den bisherigen vier Spielen gewann Bellinzona deren zwei und holte insgesamt sieben Punkte, zwei mehr als der FC Aarau. Präsidiert wird der Verein vom ehemaligen Spielervermittler Pablo Bentancur. Trainer ist David Sesa, der vor rund zehn Jahren den FC Wohlen trainierte und zuletzt als Co-Trainer von René Weiler bei Anderlecht und beim ägyptischen Klub El Ahly amtete.