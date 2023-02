Maladière mit neuem Kunstrasen

Der FC Aarau tritt in Neuenburg auf einer nigelnagelneuen Unterlage an. Auf der Maladière wurde in der Sommerpause ein neuer Kunstrasen verlegt. Auf eine spezielle Vorbereitung wurde bei Aarau trotz ungewohnter Spielunterlage verzichtet. Der FCA trainiert nur dann auf Kunstrasen, wenn dies die Wetterverhältnisse nötig machen, oder wenn eine Reihe von Spielen auf Kunstrasen innerhalb kurzer Zeit anstehen. In der neuen Saison liegt in der Hälfte der Challenge-League-Stadien ein Kunstrasen (Lausanne-Sport, Xamax, Thun, Wil und Schaffhausen). Die Bilanz des FCA auf Kunstrasen war 2021/22 übrigens positiv: sechs Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. In Neuenburg gab es für Aarau einen Sieg (3:0) und eine Niederlage (2:4).