Reisen und Tourismus Spontan in die Ferien: Das müssen Sie zu Einreiseregeln, annullierten Flügen und Corona in beliebten Destinationen wissen

In den vergangenen Tagen und Wochen haben weitere Länder wie Australien und Thailand ihre Einreiseregeln gelockert. Gleichzeitig drohen an Flughäfen lange Wartezeiten. Das müssen Sie jetzt wissen, wenn Sie noch spontan in die Ferien verreisen wollen.