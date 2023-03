Kein Challenge-League-Team bislang makellos

Wenn Aarau-Trainer Stephan Keller wiederholt die Ausgeglichenheit der Challenge League hervorhebt, hat dies einen Grund. Die Mannschaften sind nahe beieinander, was sich auch am derzeitigen Tabellenstand vor dem 3. Spieltag ablesen lässt. Keinem der Teams ist es an den ersten beiden Spieltagen gelungen, das Punktemaximum zu holen, niemand marschiert vorneweg. Yverdon-Sport führt das Tableau mit vier Punkten aufgrund der besten Torbilanz an, dahinter folgen Aarau und Bellinzona (ebenfalls vier Punkte). Lausanne-Sport indes ist nicht wunschgemäss in die Saison gestartet, hat im Anschluss an die Auftaktniederlage im Tessin (0:1 gegen Bellinzona) aber ein erstes eindrückliches Zeichen gesetzt: 5:1 gewann die Equipe von Ludovic Magnin am vergangenen Wochenende gegen Schaffhausen.

