Die Chance, an die Spitzenklubs heranzurücken

Vor dem Duell mit dem überraschenden Leader FC Wil von heute Samstag (ab 18.00 im AZ-Liveticker) steht der FC Aarau bereits ein wenig im Zugzwang. Für das fünftklassierte Team von Trainer Stephan Keller heisst es im Brügglifeld: Verlieren verboten! Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Ostschweizer bereits sieben Punkte betragen.

An eine Niederlage denkt FCA-Coach Keller aber selbstredend nicht. «Wir gehen nie in ein Spiel mit dem Gedanken, was geschieht, wenn wir verlieren.» Er denkt positiv: «Gegen Wil bietet sich uns die Möglichkeit, an die Spitzenklubs heranzurücken.»

Nach den Niederlagen vom Freitag von Lausanne-Sport (0:2 in Thun) und Yverdon (0:1 zu Hause gegen Aufsteiger Bellinzona) wäre der FCA bei einem Sieg gegen Wil nur noch einen Zähler hinter den punktgleichen Lausanne-Sport, Wil, Yverdon und Bellinzona klassiert. Allerdings sagt Keller: «Auf die Tabelle sollte man ein erstes Mal erst nach zehn Spielen schauen.»