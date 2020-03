FCA-Krise: Cheftrainer Patrick Rahmen übt Selbstkritik und sagt, was die präsidiale Standpauke ausgelöst hat

Das Corona-Virus bremst den Schweizer Fussball aus – und mit ihm den FC Aarau: Frühestens am 20. März in Winterthur hat die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen die nächste Gelegenheit, die bisher trübe Bilanz in dieser Saison zu korrigieren. Zeit, an den Defiziten zu arbeiten. Und die Gelegenheit, mit dem Cheftrainer der Krise auf den Grund zu gehen. Alle Welt redet vom Corona-Virus. Woran leidet eigentlich der FC Aarau? Patrick Rahmen: Uns allen ist klar, dass der bisherige Saisonverlauf den internen und externen Ansprüchen nicht genügt. Der achte Tabellenrang und die fehlenden Punkte sind jedoch an mehreren Aspekten festzumachen. Das krasseste Symptom sind die 44 Gegentore, der schlechteste Wert in der Challenge League. Was umso mehr erstaunt, da Aarau mit 37 Treffern die drittbeste Offensive stellt. Zahlen lügen nicht. Um in den nächsten Spielen zu punkten, müssen wir die Anzahl Gegentreffer minimieren. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich jedoch, dass die vielen Gegentore unregelmässig verteilt sind. Abgesehen von den individuellen Fehlern ist kein Muster erkennbar, das in jedem Spiel auftaucht. In den ersten zwei Saisonspielen haben wir nur ein Tor kassiert, in den nächsten drei Partien elf. Dann folgten drei Spiele mit zwei Gegentoren, ehe wir in vier Spielen 13 Treffer kassierten. Das zeigt einerseits, dass die Fähigkeit und die Qualität für eine defensive Stabilität vorhanden sind, andererseits schaffen wir es noch nicht, unseren Plan konstant und nachhaltig umzusetzen.

FCA siegt 5:0 im Geister-Testspiel gegen Dornach Was tun, um in der Corona-Zwangspause den Rhythmus nicht gänzlich zu verlieren? Genau – Testspiele. Wie viele andere Klubs der Super und Challenge League simuliert auch der FCA den Meisterschaftsbetrieb in dieser Form. Am Freitagabend war der SC Dornach (2. liga interregional) zu Gast im Brügglifeld, Zuschauer waren aus den bekannten Gründen keine zugelassen. Die Solothurner Amateure entpuppten sich als der erwartet dankbare Gegner für die FCA-Profis, die sich mit dem klaren 5:0-Erfolg eine Portion Selbstvertrauen sicherten. Schneuwly, Alounga, Rrudhani, Misic und Jäckle trafen für Aarau, das mit einer effizienten Chancenverwertung zweistellig hätte skoren können. In der ersten Halbzeit spielte auf der Zehnerposition Shkelzen Gashi, der sich der Match-Fitness annähert, jedoch einen diskreten Auftritt hinlegte. Am Samstag 14. März spielt Aarau beim Super-League-Schlusslicht FC Thun (14 Uhr). Sollte danach der Ligabetrieb weiterhin ausfallen, wäre St. Gallen der nächste Testgegner. (wen)

Vor zwei Wochen gegen Kriens (4:4) debütierte der neue Abwehrchef Francois Affolter. Ist seine Verpflichtung das Eingeständnis, dass vom übrigen Personal in der Innenverteidigung keiner das Zeug zum Anführer hat? Wir haben ihn geholt, weil er über grosse Erfahrung verfügt. Er ist unbelastet und mit viel Ambitionen zu uns gekommen. Und er soll uns genau diese teils fehlende Konstanz geben. Wie haben die anderen Innenverteidiger Thaler, Leo und Schindelholz auf den Affolter-Transfer reagiert? Pikiert oder verständnisvoll? Jeder dieser Jungs hat in dieser Saison schon gute Spiele abgeliefert. Allerdings hatten auch sie, wie wir alle, ihre schwachen Momente. In unserer Situation hat keiner das Recht, Ansprüche zu stellen, ohne diese zuvor auf dem Platz zu rechtfertigen. Nach dem Kriens-Spiel, dem letzten vor der Corona-Pause, trat Präsident Alfred Schmid vor die Mannschaft und redete den Spielern ins Gewissen. Wie kam es dazu? Im Anschluss an das Spiel diskutierten Sandro Burki (Sportchef; d. Red.) und ich wie immer mit dem Präsidium die anstehende Woche. Dabei äusserte Alfred Schmid den Wunsch, einige Worte an die Mannschaft zu richten. Das ist sein gutes Recht. Wer Alfred Schmid kennt, der weiss: Bis er den Spielern ins Gewissen redet, muss sehr viel passieren. Die Situation ist also angespannt. Der Präsident hat allen Grund, unzufrieden zu sein. Aber er war alles andere als kontraproduktiv, sondern hat den Spielern und dem Trainerstaff sein Vertrauen ausgesprochen, verbunden mit der Forderung, dieses nun in Form von Punkten zurückzuzahlen. Hat die Standpauke bei den Spielern etwas bewirkt? Diesen Eindruck habe ich, ja. Wenn ein Präsident, der sich in der Regel zurückhält, vor die Mannschaft tritt, löst das etwas aus. In den folgenden Trainings habe ich gespürt, dass die Spieler an der Ehre gepackt sind, sie haben auf das GC-Spiel gebrannt. Leider ist dieser Effekt durch die Spielabsagen vorerst auf Eis gelegt. Sobald es weitergeht, liegt es an uns, den Erfolgshunger und die Motivation unserem Präsidenten und der ganzen Stadt zu beweisen. Und dann traf sich das Präsidium auch noch mit dem Spielerrat – ohne Sie. Dabei wurde auch über die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft gesprochen. Sind das nicht erste Anzeichen eines Vertrauensverlustes gegenüber Ihrer Person? Überhaupt nicht. Ich war über dieses Gespräch im Voraus informiert. Lässt es Sie tatsächlich kalt, dass die Klubführung mit den Spielern über Sie spricht, ohne dass Sie dabei sind? Nochmals: Ich war im Voraus über alles informiert und im Anschluss haben wir in einem offenen Dialog darüber gesprochen. Mein Eindruck, dass die Mannschaft gewillt ist, gemeinsam mit mir aus der Krise herauszufinden, hat sich bestätigt. Im Training stimmen Einsatz und Kommunikation, in den Spielen brechen wir nicht auseinander und die Mannschaft nimmt Veränderungen wie zuletzt den Systemwechsel an. Das sind die entscheidenden Parameter, die zeigen, dass das Verhältnis zwischen Team und Trainerstab intakt ist.