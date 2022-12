FCA-Kolumne Schmetterlinge im Bauch: Oder warum der FC Aarau einen Oscar bekommen sollte Reto und Marco sind Fans des FC Aarau. Während Marco alles rosa sieht und den FCA schon fast in der Champions League, ist Reto der geborene Pessimist. Gemeinsam leben sie in einer WG, in der sich alles um ihre Liebe dreht, um den FC Aarau. Wir hören ihnen regelmässig zu.

Exklusiv für Abonnenten

Varol Tasar und die Aarauer Offensive verzaubern. Marc Schumacher / freshfocus

Marco: Ich bin verliebt!

Reto: Ach ja? In wen?

Marco: In den FC Aarau, in unser Spielsystem. Und ja, ich gebe es zu: auch in Trainer Stephan Keller. Als ich sah, wie er gegen den FC Schaffhausen aufstellt, war es endgültig um mich geschehen.

Reto: Weil Andrin Hunziker von Anfang an spielte?

Marco: Nein. Das Spielsystem mit sechs – ich betone: sechs (!) offensiv ausgerichteten Spielern hat mich regelrecht umgehauen. Wäre Fussball ein Lied, der FC Aarau bekäme einen Grammy dafür. Allein der Blick auf die taktische Aufstellung liess die Schmetterlinge in meinem Bauch fliegen. Und dann noch der Sieg: 2:0. Fussballherz, was willst du mehr?

Reto: Die Offensive gewinnt Spiele, die Verteidigung Meisterschaften. Ich sag es nur.

Marco: Herzen werden im Sturm erobert. Und überhaupt: Drei unserer vier letzten Treffer haben Spieler erzielt, die verteidigen können. Kronig und Thaler kraft ihrer Position – und Conus war ja auch Aussenverteidiger, bevor ihn Keller durch die Dreierkette zum Flügelspieler machte. Wäre Fussball ein Gemälde, der FC Aarau würde im Louvre aus­gestellt.

Reto: Du magst die Mona Lisa?

Marco: Die ist mir egal. Lass uns lieber über Varol Tasar sprechen. Hast du sein Tor gesehen? Wie er den Ball im Lattenkreuz versenkt? Hühnerhaut! Auch jetzt noch, wenn ich wieder daran denke. Allein schon für dieses Tor hat es sich gelohnt, dass wir ihn zurückgeholt haben. Wäre Fussball ein Gedicht, der FC Aarau würde den Literaturnobelpreis gewinnen. Und weisst du was?

Reto: Lass mich raten: Wäre ­Fussball ein Film, der FC Aarau würde einen Oscar gewinnen? Also los, erzähl mir von deinem Drehbuch.

Marco: Am Sonntag wird Keller gegen den FC Basel im Cup ­wieder so wunderbar aufstellen. Ich sehe es bereits vor mir: Fazliu spielt einen seitenwechselnden Zauberpass auf Conus. Dieser flankt in die Mitte. Dort steht Vladi und vollendet per Seitfallzieher.

Reto: Und Aarau verliert 1:4? Ich bin mir nämlich nicht so sicher, wie stabil unsere Verteidigung steht.

Marco: Jeder gute Film nimmt in der Mitte eine Wendung, bevor es zum Happy End kommt. Im Fall des FC Aarau geraten wir zwar in Rückstand. Doch dann drehen wir das Spiel und ge­winnen 3:2.

Reto: Und wie soll dieser Blockbuster heissen?

Marco: Kellers Symphonie.

Reto: Wenn das nur kein Drama wird.