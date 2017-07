Auf dem Trikot des FC Wohlen prangt nun prominent ein Tintenfisch. Es handelt sich dabei um das Logo des neuen Sponsors: das Beschriftungsunternehmen Richnerstutz. Ansässig in Villmergen, bleibt das Sponsoring des FC Wohlen so in der Region. Richnerstutz hat den FC Wohlen in den vergangenen Jahren bereits gesponsert, jetzt folgt das Engagement als Trikot-Hauptsponsor.

Die Spieler des FC Wohlen werden das neue Sponsoren-Logo bereits morgen Samstag beim Meisterschaftsstart (Die az berichtet per Liveticker) in Winterthur tragen. (nch)