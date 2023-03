FC Schönenwerd-Niedergösgen «Jungs, schaut euch diese Bilder an!»: Amateurfussballer hält epische Teamansprache Vor dem Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Schönenwerd-Niedergösgen und dem FC Rothrist liefert Routinier Luca Liloia vor seinem Team eine Motivationsrede, die Gänsehaut verursacht. Danach gewinnt sein Team den Knüller in der Verlängerung mit 4:3.

Diese Ansprache bleibt den Spielern des FC Schönenwerd-Niedergösgen wohl noch lange in Erinnerung! Vor dem Viertelfinal-Knüller im Aargauer Cup hielt Routinier Luca Liloia während zwei Minuten vor der Mannschaft eine epische Motivationsrede.

Und die Worte scheinen tatsächlich auch genützt zu haben! Der FC Schönenwerd-Niedergösgen gewann eine äusserst knappe Partie auswärts beim FC Rothrist mit 4:3 nach Verlängerung. Spannende Beobachtung dabei: Mentalitätsmonster Liloia scheint sich mit seinen Worten auch selbst angestachelt zu haben. Nach seiner Einwechslung in der 83. Minute brauchte er lediglich zwei Minuten, um die Partie per Kopf zum 3:3 auszugleichen. Er rettete damit sein Team in die Verlängerung und ebnete damit den Weg zum Sieg.

Ex-FCA-Spieler Peralta: «Beste Rede, die je gehört habe»

Einen Tag nach dem Sieg hat Miguel Peralta, der seit dieser Saison wieder beim FC Schönenwerd-Niedergösgen spielt, immer noch Hühnerhaut: «Das kann er er einfach, der Luca. Ich hab in meiner Zeit beim FC Aarau ja schon einige Ansprachen erlebt, aber diese war wahrscheinlich die beste Rede, die ich je gehört habe. Alle Spieler strotzten danach vor Selbstvertrauen.»

Dies habe sich dann auch im Spiel gezeigt: «Es gab viele Momentums-Wechsel. Wir gingen zweimal in Führung und gaben dann das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand. Dass wir die Partie dann doch nochmals drehen konnten, haben wir wohl einzig unser grossartigen Mentalität zu verdanken.»

Peralta trifft nun mit dem FC Schönenwerd-Niedergösgen am 19. April im Halbfinal auf das nächste Schwergewicht. Er dürfte jetzt schon gespannt darauf sein, welche Worte Luca Liloia vor dem Knüller gegen den FC Suhr wählen wird.