Zu hohe Hürde: Fabbricatore legt Sportchef-Amt nieder

Peppe Fabbricatore hat sein vor wenigen Monaten übernommenes Amt als Sportchef des FC Muri leider abgegeben. Die berufliche Inanspruchnahme mit intensiven Weiterbildungswochen war eine zu hohe Hürde.

So konnte er nicht am Trainingslager in Portugal teilnehmen und sich auch später nicht im gewünschten und erforderlichen Mass einbringen. Schweren Herzens stellte Peppe Fabbricatore am Donnerstag sein Amt zur Verfügung.

Marc Taeschler, bisher als Berater und Scout für den FC Muri unterwegs, erklärte sich auf Anfrage bereit, in dieser angesichts der bevorstehenden Vertragsabschlüsse und Transfergespräche heiklen Situation die Funktion des Sportchefs ad interim zu übernehmen.

Marc Taeschler hat sofort und ohne Zögern zugesagt. Der Vorstand ist überzeugt, dass mit dieser Lösung die nötige Ruhe und Konzentration auf das Wesentliche für die 1. Mannschaft gewährleistet ist, schreibt der Klub in einer Medienmitteilung.