FC Baden Jetzt live: Heimspiel gegen Vaduz – kann der FC Baden den ersten Sieg verbuchen? In der vierten Runde der Challenge League trifft der FC Baden im Stadion Esp auf den FC Vaduz. Die Badener wollen dabei nach der 0:6-Abreibung in Thun eine Reaktion zeigen. Gelingt dies gegen den Gast aus Liechtenstein? Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Ticker.

Der FC Baden will nach der Klatsche gegen Thun eine Reaktion zeigen. Andy Mueller / freshfocus

Der FC Baden will nach der 0:6-Klatsche in Thun eine Reaktion zeigen und gegen den FC Vaduz zuhause den ersten Sieg in der Challenge League verbuchen. Die Chancen dafür sind intakt, auch der Vaduzer Saisonstart war mit zwei Niederlagen und zuletzt einem schmeichelhaftem Sieg gegen Nyonnais eher durchzogen.

Können die Badener erstmals in dieser Saison einen Dreipunkte-Erfolg bejubeln? Das Spiel im gibts hier im Ticker.