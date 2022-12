FC Baden «Dieser Ausfall schmerzt»: Angeschlagener FC Baden will gegen Promotion-League-Überflieger eine Reaktion zeigen Die überraschende 0:5-Niederlage bei der Zürcher U21 hat beim FC Baden Spuren hinterlassen. Trainer Michael Winsauer will nun gegen den Überflieger SC Brühl eine Reaktion seiner Mannschaft sehen.

Patrick Muff wird dem FC Baden länger fehlen. Alexander Wagner

Es war ein Wochenende zum Vergessen: Der FC Baden kassierte am letzten Samstag eine deftige Klatsche auf dem Heerenschürli gegen die U21 des FC Zürich. Die 0:5-Niederlage kam komplett überraschend, denn der FC Baden reiste mit viel Selbstvertrauen an. Die Zürcher dagegen waren seit dem ersten Spieltag sieglos und kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie.

Natürlich stellt sich da die Frage: Warum verliert ein Team, dass wenige Tage zuvor noch Aufstiegsfavorit FC Rapperswil-Jona zuhause mit 4:1 vom Platz gefegt hat, gleich mit 0:5 gegen eine verunsicherte U21-Mannschaft? Diese Frage beschäftigte auch Trainer Michael Winsauer noch länger. «In den Zweikämpfen waren wir zu zögerlich und auf der Gegenseite stand uns eine Mannschaft gegenüber, die physisch und auch technisch ein starkes Spiel ablieferte und unsere Passivität gnadenlos ausnutzte.»

Der FC Baden agierte auf dem Heerenschürli zu passiv. Alexander Wagner

Inzwischen sei die «Watschn», wie sie Winsauer mit seinem österreichischen Akzent betont, verdaut: «Natürlich gab es im ersten Einheit dieser Woche eine kleine Aussprache. Wir haben unsere Fehler genau analysiert und danach die ganze Woche gut trainiert. Ich hoffe, dass dieser deutliche Weckruf allen Spielern gezeigt hat, dass wir hier in dieser Liga um jeden Punkt kämpfen müssen.»

«Erwarte von meinem Team eine deutliche Reaktion.»

Der FC Baden ist tatsächlich gut beraten, wenn er möglichst schnell seine Lehren aus der Klatsche zieht. Mit dem SC Brühl gastiert am Samstag nämlich ein Überflieger im Stadion Esp. Die Ostschweizer waren in der vergangenen Saison noch abstiegsbedroht, nun haben sie mit 13 Punkten aus 6 Partien die zweitbeste Ausbeute der Liga.

Auf den FC Baden wartet in der 7. Runde ein schwieriger Gegner. Alexander Wagner

Auch Winsauer ist die Brühler Stärke nicht entgangen: «Es ist eine Mannschaft, die mit viel Tempo kommt und viel über die Aussenbahnen spielt. Und sie haben auch das Momentum auf ihrer Seite, aber wir werden uns deshalb garantiert nicht verstecken. Zuhause wollen wir das Spieldiktat bestimmen, daran ändert sich auch nichts, wenn der SC Brühl hier gastiert. Ich erwarte von meinem Team eine deutliche Reaktion.»

Fakt ist, dass dem FC Baden auf der Suche nach einer passenden Reaktion gegen Brühl mit Patrick Muff eine wichtige Personalie fehlt. Der 28-jährige Routinier – der gemeinsam mit Rajmond Laski und Cedric Franek eine kongeniale Dreierkette bildet – hat sich gegen die FCZ U21 am Innenband verletzt und muss vermutlich bis zu acht Wochen pausieren. Trainer Winsauer meint dazu: «Dieser Ausfall schmerzt, da Patrick ein wichtiger Verteidiger mit viel Power ist. Gleichzeitig habe ich aber auch vollstes Vertrauen in den Spieler, der ihn ersetzen wird.»