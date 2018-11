Wegen der zweiwöchigen Meisterschaftspause trägt der FC Aarau heute Abend ein Testspiel gegen den SC Schöftland aus. Die Partie der Aarauer gegen den Klub aus der 2. Liga interregional findet im Brügglifeld statt und wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Der Grund für den späten Spielbeginn liegt auf der Hand: Man will einer Terminkollision mit dem U20-Länderspiel Schweiz – Holland in Baden aus dem Weg gehen. Diese Partie wird um 18.30 Uhr im Stadion Esp in Dättwil ausgetragen.

Zwei Spiele für Patrick Rahmen

Interessant: Patrick Rahmen wird an beiden Spielen anwesend sein. Erst wird sich der Trainer des FC Aarau die Schweizer U20 mit dem talentierten Aarauer Mats Hammerich anschauen. Dann fährt er zum Spiel des FC Aarau ins Brügglifeld. Das Fazit: Dieser Abend wird für Patrick Rahmen ganz schön stressig.​