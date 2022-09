Challenge League Zwischen Hoffen und Bangen: Wie schlimm ist die Knieverletzung von FCA-Stürmer Shkelqim Vladi? Stürmer Shkelqim Vladi verletzte sich im Cup gegen den FC Basel schwer am Knie. Doch wie schwer? Die genaue Diagnose steht wohl erst am Dienstag oder Mittwoch.

Bange Momente: FCA-Stürmer Shkelqim Vladi wird im Cup gegen Basel schon früh mit einer Knieverletzung vom Platz getragen. Marc Schumacher / freshfocus

Beim FC Aarau hoffen sie noch, dass alles nicht ganz so schlimm ist. Unmittelbar nach der Niederlage im Cup gegen den FC Basel war bei Stürmer Shkelqim Vladi, der schon nach zwei Minuten hatte ausgewechselt werden müssen, ein Kreuzbandriss im linken Knie befürchtet worden. Am Montag wurde diese Diagnose zumindest (noch) nicht bestätigt. Am Dienstag und womöglich auch am Mittwoch sind weitere Untersuchungen nötig. Erst dann wird der genaue Befund bekannt sein.

Die Hoffnung der Aarauer ist, dass Vladi nicht gerade monatelang und für den Rest der Saison ausfällt. Mit einem ganz raschen Comeback ist aber auch nicht zu rechnen. Klar ist bis jetzt erst, dass Vladi in diesen Tagen nicht zum Nationalteam des Kosovo reisen kann. Der 21-Jährige war von Coach Alain Giresse erstmals aufgeboten worden. Der Kosovo spielt am Samstag in der Nations League auswärts gegen Nordirland und drei Tage später vor eigenem Publikum gegen Zypern.

Vladi stiess im Januar als YB-Leihspieler von Yverdon zu Aarau. In der Rückrunde verpasste er wegen einer Muskelverletzung fast die Hälfte der Spiele. Im Sommer übernahm ihn Aarau definitiv von YB – und Vladi legte im grossen Stil los. Mit acht Toren ist er nicht nur FCA-Topskorer, sondern führt er auch die Torschützenliste der Challenge League an. Immerhin gewann der FCA die letzten beiden Meisterschaftsspiele gegen Wil und Schaffhausen, obwohl Vladi zweimal leer ausging.

Mittelfeldspieler Allen Njie wird gegen Basel vom Platz gestellt. Im nächsten Meisterschaftsspiel gegen Yverdon wäre er ohnehin gesperrt gewesen. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn Aarau nach der Natipause am 30. September zum Spiel nach Yverdon reist, wird auch Allen Njie fehlen. Der Mittelfeldspieler wäre auch ohne Rote Karte gegen Basel in der Meisterschaft gesperrt gewesen. Er wurde im letzten Challenge-League-Spiel zum vierten Mal verwarnt. Wie viele zusätzliche Partien Njie wegen dem Platzverweis im Cup verpasst, entscheidet die Disziplinarkommission in den nächsten Tagen.

Keine Auswirkungen hat vorerst die Gelb-Rote Karte im Cup gegen Bastien Conus. Nur direkte Rote Karten ziehen wettbewerbsübergreifend automatisch eine Suspension nach sich. Conus wird also erst in der kommenden Saison, im nächsten Cup-Spiel, eine Sperre absitzen müssen.