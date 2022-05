FC Aarau Weil Stammgoalie Enzler fehlt: Nicholas Ammeter wird vom Reservisten plötzlich wieder zum Hauptdarsteller Nicholas Ammeter, 21, steht am Montagabend (ab 20.15 uhr im AZ-Liveticker) gegen Stade Lausanne-Ouchy im FCA-Tor. Im Saisonendspurt könnte der eigentliche Ersatztorhüter noch wichtig werden für seine Mannschaft.

Während seines Gastspiels bei YB im vergangenen Herbst reichte es zu einem Kurzeinsatz für Nicholas Ammeter. Urs Lindt/Freshfocus

Simon Enzler wird heute Abend gegen Stade Lausanne-Ouchy nicht spielen. Der Torhüter des FC Aarau ist auf dem Weg der Besserung, leidet aber noch immer unter den Folgen der Gehirnerschütterung, die er sich am Freitagabend in Yverdon zugezogen hat. Ob der 25-Jährige für die Partie in Schaffhausen am kommenden Wochenende eine Option ist, hängt vom Heilungsverlauf und der Stärke der Symptome ab.

In der Zwischenzeit rückt Nicholas Ammeter in die Hauptrolle. Eine solche hatte der inzwischen 21-Jährige letztmals vor über zwei Jahren inne. In der Saison 2019/2020 hütete Ammeter, der Junior aus dem eigenen Nachwuchs, das FCA-Tor. Es war eine lehr-, aber wenig erfolgreiche Débutsaison, in der Ammeter unglaubliche 80 Gegentore kassierte. Mehr als jeder andere Goalie in der Liga.

Freilich war der Negativwert nicht allein am jungen Torhüter auszumachen. Gleichwohl verlor Ammeter seinen Stammplatz im Sommer 2020. Simon Enzler kam und war sogleich erste Wahl. Fortan blieb Ammeter nur Reservist. In der Saison 2020/2021 bestritt er in Meisterschaft und Cup kein einziges Spiel. Auch in der laufenden Spielzeit fiel die Bilanz mit nur einem einzigen Cup-Einsatz bis zum vergangenen Freitag spärlich aus.

Kurzzeitig sorgte Ammeter im Herbst für überregionale Schlagzeilen, als ihn Meister YB aus einer Verletzungsnot heraus bis zum Ende der Hinrunde unter Vertrag nahm. Für die Berner spielte er sechs Minuten beim 4:3-Sieg gegen Sion. Nun also ist Ammeter da, wo er hinmöchte: im Tor bei einem Schweizer Profiklub. Zumindest für einen Moment. Und in der heissesten Phase der Saison.