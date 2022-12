FC Aarau Vor dem Cupkracher gegen Basel: Raimondo Ponte und die Abreibung zum runden Geburtstag Egal, was man von ihm hält: Das hat er nicht verdient. 0:6 verliert Raimondo Ponte bei seinem Einstand als Trainer des FC Aarau. Letzter und vierter Teil unserer FCA-Serie «Denkwürdige Spiele gegen Basel».

Ziemlich bedient: Aarau-Trainer Raimondo Ponte nach dem 0:6 in Basel am Tag, an dem er 60 wird. Freshfocus

Was wünscht man sich mit 60 noch? Vielleicht ein rauschendes Fest. Oder ein gemütliches Essen mit Familie und Freunden? Oder man lässt sich überraschen. Was sich bestimmt keiner wünscht, ist das, was Raimondo Ponte zum 60. bekommen hat: eine Tracht Prügel.

Dabei geht kurz vor seinem 60. Geburtstag ein Wunsch in Erfüllung. Ponte wird Trainer beim FC Aarau. Nun muss man wissen: Ponte ist, wenn er sein neapolitanisches Temperament im Griff hat, Aargauer durch und durch. Aufgewachsen in Windisch. Wohnhaft seit Jahrzehnten in Oberrohrdorf. Seit mehr als 20 Jahren Präsident des FC Windisch. Bruder Luigi präsidiert den Aargauer Fussballverband. Sein Sohn Angelo trainiert die erste Mannschaft von Windisch. Verankert und verwurzelt im Aargau. Aber Spuren hinterlassen hat er beim FC Aarau keine. Zumindest nicht, bevor er 60 wurde.

Ponte, das ist doch der GC-Spieler und der FCZ-Trainer

Klar, Ponte war talentierter Junior beim FCA. Aber er war auch zu gut für den damaligen B-Klub. Weshalb er schon mit 19 zu GC wechselte. Ponte stand für den GC-Spieler und später für den FCZ-Trainer. Aber Ponte und Aarau? Das ähnelte der Geschichte vom Propheten, der im eigenen Land nichts zählt.

Trotzdem war dieser Wunsch, sich in Aarau mal zu beweisen, auch mit 60 noch nicht abgehakt. Deshalb brauchte er auch keine lange Bedenkzeit, als man ihn im März 2015 kontaktierte. Dass man nach so langer Zeit überhaupt an ihn dachte, lag auf der Hand. Schliesslich hatte er in der Saison davor den FC Sion vor dem Abstieg gerettet. Und die Situation in Aarau war ähnlich prekär. Vielleicht sogar noch etwas prekärer.

Denn beim FC Aarau lief einiges schief vor der Saison. Erst verlor man mit René Weiler den unbequemen, leistungsorientierten Trainer-Ehrgeizling. Zum Nachfolger ernannte man mit Sven Christ einen Mann, der weniger Radau machte. Der es hinnahm, dass man ihm eine Mannschaft anvertraute, der man den Klassenerhalt nur mit Fantasie zutrauen konnte. Christ war primär dankbar für die Möglichkeit, ein Super-League-Team trainieren zu können.

Sven Christ und die Bilanz des Schreckens

Mit Sven Christ als Trainer resultierten aus 25 Meisterschaftsspielen nur drei Siege. Sigi Tischler/KEYSTONE

Das musste schiefgehen. Als Christ im März 2015 nach dem 25. Spieltag entlassen wurde, hatte der FC Aarau lediglich drei Spiele gewonnen. Trotzdem: Die Lage schien nicht aussichtslos. Auf Platz 9 fehlten dem Tabellenletzten lediglich drei Punkte. Deshalb: Raimondo Ponte, übernehmen Sie!

Auswärts in Basel: Der Start hätte einfacher sein können. Ponte kümmerte das nicht weiter. Er kannte das aus der Saison davor. «Auch als Trainer des FC Sion hatte ich mein erstes Spiel in Basel», erzählt er. «Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, fragte mich Christian Constantin, ob es ein Problem für mich wäre, gegen Basel zu debütieren, respektive, ob ich in einem anderen Spiel meinen Einstand geben wolle. Ich verneinte und später sagte er mir: Hätte ich auch nur irgendwelche Anzeichen von Angst oder Bedenken verraten, wäre ich nie Sion-Trainer geworden.» Nun, so schlecht kam es damals nicht. Sion verlor nur 0:1.

Ponte probt in Basel den offensiven Wahnsinn

Ganz anders der Auftritt mit Aarau in Basel. Einerseits, weil Ponte an jenem 4. April 2015 60 wird. Andererseits, weil Aarau gnadenlos untergeht – 0:6! Welch ein Debakel. Und Ponte kriegt gleich sein Fett ab. «Offensiver Wahnsinn», wirft ihm diese Zeitung vor. In der Tat: Mit dem kurzfristig zum Verteidiger umfunktionierten Frank Feltscher, Dante Senger, Daniel Gygax und Petar Sliskovic standen vier Spieler auf dem Platz, die als Stürmer ausgebildet worden sind. Dazu mit Stephan Andrist, Sven Lüscher und Moreno Costanzo drei Mittelfeldspieler, die defensiv nicht so viel arbeiten. «Und was um Himmels willen hatte Sandro Wieser in der Innenverteidigung zu suchen?», fragte unser Autor beinahe verzweifelt.

Vor dem Spiel überwiegt bei Raimondo Ponte die Freude über sein Trainerdébut beim FC Aarau. Keystone

Dabei versprüht er vor dem Spiel viel Zuversicht, wie er in seinem roten Plunder über dem weissen Hemd und der roten Krawatte ins Publikum winkt und lacht. Doch schon bald drückt seine Mimik nur noch pures Entsetzen aus. 0:5 steht es zur Pause. Ein Début zum Vergessen und ein Geburtstag, der definitiv nicht zu den glücklichsten zählt.

«Dabei hätten wir 1:0 in Führung gehen können», erinnert sich Ponte. «Die erste gute Möglichkeit des Spiels hatten wir. Nun, ich wollte nicht nach Basel reisen und hinten reinstehen. Ich wollte, dass wir mitspielen. Das Risiko war mir bewusst. Aber ich sah einfach grössere Chancen auf einen Punktgewinn, wenn wir etwas wagen. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich meine Mannschaft überschätzt habe. Es war mir zu wenig bewusst, wie stark das Vertrauen in die eigenen Stärken gelitten hat während der langen Zeit ohne Erfolgserlebnis.» Und wie es sich für einen anständigen Trainer gehört, lädt Ponte vor der Mannschaft die Verantwortung für das Debakel in Basel auf seinen Rücken.

So sehen Spieler aus, die gerade 0:6 untergegangen sind. Vorne Aaraus Torhüter Joël Mall. Keystone

Immerhin: Von Streller gibts Blumen für Ponte

Doch es gibt nicht nur Haue, sondern auch Blumen für Ponte. Zumindest in verbaler Form. Doppeltorschütze Marco Streller sagt nach dem Spiel: «Wenn einer den FC Aarau rettet, dann Ponte.» Darauf angesprochen sagt dieser: «Das hat mich echt gefreut. Vor allem, weil es ehrlich gemeint war. Und Streller hat ja beinahe Recht bekommen.»

Aber eben nur beinahe. Ponte schafft mit dem FC Aarau in elf Spielen, wofür Sven Christ 25 Partien benötigt hat: drei Siege. Trotzdem hat am Ende der Saison das zweitletzte Vaduz einen Punkt mehr als Aarau. «Hätten sie mich doch wie der FC Sion ein Jahr zuvor in der Winterpause verpflichtet», so Ponte, «hätte ich die Aarauer bestimmt vor dem Abstieg gerettet.»