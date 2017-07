Der 22. April 2017 war ein geschichtsträchtiger Tag: Zum ersten Mal hiess der Sieger des Aargauer Derbys FC Wohlen und nicht FC Aarau. Der Sieg der Wohler im Brügglifeld nach zuvor 15 gescheiterten Anläufen war alles andere als gestohlen. An diesem milden Samstagabend wurden die Aarauer im eigenen Wohnzimmer von euphorischen Freiämtern derart überrollt, dass nach dem 3:0 sogar die Frage umherging: Kommt es bald zur Wachablösung im Aargauer Profifussball?

Nein, vorerst nicht. Im Anschluss an die erste Derbyniederlage konnte Aarau immerhin den Super-GAU abwenden, nach 36 Spieltagen in der Tabelle hinter Wohlen zu liegen. Der Vergleich der Budgets von sechs Millionen (Aarau) versus zwei Millionen (Wohlen) besagt, dass dies in der kommenden Saison so bleibt. Auch der Blick auf die Kaderlisten zeigt: Auf dem Papier hat Aarau mehr Qualität. Und so unterscheidet sich die Zielsetzung frappant: Aarau will in die Top 3 der Challenge League. Wohlen peilt den sportlichen Ligaerhalt an und hofft, auch im nächsten Frühling die Lizenz für den Profifussball zu erhalten.

Die Bilder zum ersten Derbysieg des FC Wohlen: